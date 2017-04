De ce iubesc barbatii sanii mari

Se stie ca barbatii se dau in vant dupa sani. Iata care este misterul!

Le sunt dragi sanii generici ai pamantului pentru ca pe undeva, prin vreun colt de minte, le aduc aminte de vremea cand erau si ei prunci stransi la pieptul mamelor lor. Le plac sanii pentru ca sunt moliciuni pe care ei nu le poseda si reprezinta punctul de pe i cand vorbim despre femei si intimitate. Le plac sanii si pentru ca sunt sexy tare, si s-a demonstrat stiintific ca emana un miros subtil, ametitor, in timpul sexului.

Doar ca, odata confruntati cu sani goi pe care pot pune fara retineri mana, barbatii reusesc doar pentru putin timp sa intreprinda cu ei actiuni care ar multumi-o si pe femeie. Apoi uita rapid sa ii trateze regeste. Se poarta cu ei ca si cum ar fi niste jucarii distractive, facute din fier forjat in combinatie cu beton armat. Li se pare ca sanii pot indura orice sau pur si nici nu le sta mintea la asta. Au ei altele pe cap, cand vad sani, potrivit one.ro.



Sa-mi spuneti mie cutu daca macar un barbat nu v-a facut macar o data ce povestesc in continuare. Luat sanii si lovit intre ei, sa vada cum se comporta in conditii de stres si ce dinamica au. impuns de multe ori cu degetul sanii cand sunteti pe spate, pentru ca e oh! atat de amuzant sa ii vezi cum se misca precum niste racituri proaspat scoase din frigider. Apucat voiniceste sfarcurile in stransoare si frecat generos, pentru rezultate amoroase presupus de exceptie.

Cum dau nas in nas cu sanii, barbatii se veselesc pe data. Uita de targeturi de vanzari neatinse, sefi antipatici, controlul la prostata si inceputul de chelie, si se bucura in voie, in acest parc de distractii care devine dormitorul unui cuplu. In timpul asta, femeia bate darabana si asteapta vremuri mai bune.