De ce nu e bine sub nicio forma sa tai banana cu un cutit

Superstitiile si credintele despre banane sunt asociate frecvent cu ghinionul la pescuit, cu fructul interzis din gradina Edenului, cu fertilitatea femeilor, semne bune si rele, sau implinirea unor dorinte, informeaza diane.ro. Una din cele mai raspandite superstitii despre banane, raspandite in Occident si in America, este ca aceste fructe aduc ghinion cand sunt aduse la bordul unei nave, mai ales pentru pescari. In 2001, publicatia New York Times il cita pe Rick Etzel, capitan al vasului The Breakaway: "Pescarii cred ca bananele sunt de rau augur. Exista o legenda despre un vapor incarcat cu banane purtand niste bacterii care ar fi ucis toata lumea de la bord. Poate ca sunt fictiuni, dar unii oameni iau foarte in serios astfel de zvonuri despre . Cu cativa ani in urma, un tip din echipajul meu si-a facut aparitia purtand un tricou pe care era inscriptionat Banana Republic. Un alt membru al echipajului s-a dus la el cu un cutit si i-a taiat logo-ul de pe tricou."

Potrivit unei legende indiene, nu un mar, ci o banana a dus la pierzania lui Adam si a Evei. In cartea "Tratat de botanica sau istoria generala a plantelor," John Gerard mentioneaza despre bananier: "grecii si crestinii care locuiesc in Siria si, de asemeni, evreii, cred ca acesta a fost pomul din al carui fruct a gustat Adam," si remarca, "daca este taiata in lungime oblic, transversal sau oricum altfel, se poate vedea forma unei cruci." Intr-o lucrare a lui Leon, numita "Africa," ni se spune, de asemeni, ca pe aceste taramuri bananierul este identificat drept "pomul lui Adam." "Preotii mahomedani spun ca banana este fructul pe care Dumnezeu le-a interzis lui Adam si Evei sa-l manance; caci imediat ce au gustat din el, si-au dat seama de goliciunea lor, si s-au acoperit cu frunzele acestui copac, care sunt mult mai potrivite pentru asta decat oricare altele." Copiilor li se spunea ca daca mananca banane vor creste inalti. Totodata, atunci cand se ospatau cu aceste fructe, isi puteau pune o dorinta. Pentru a afla daca li se va implini, trebuiau sa taie o felie subtire din banana, din partea unde fusese agatata de pom. Daca descopereau in acesta forma literei Y, insemna ca dorinta urma sa le devina realitate.

Portocala in superstitii, legende, vise

In Madagascar, decojirea unei banane cu dintii vesteste saracie lucie!

Strugurii in superstitii, traditii si ritualuri

In Uttar Pradesh, India, se obisnuieste sa se sculpteze imaginea zeitei Nanda Devi in trunchiul unui bananier, iar fructul acestuia este un simbol al fertilitatii, daruit tinerilor casatoriti. Daca un copil se naste prematur, el este pus sa doarma zi de zi pe frunze proaspete de bananier. Intr-un remediu pentru redarea fertilitatii unei femeii, vracii din Congo preparau un amestec din cenusa unei banane arse, apa de izvor si alte ingrediente, care era pus apoi intr-un fel de con facut din frunza unui bananier, si ii era dat sa bea femeii respective. Vraciul se ruga, "Bananierule, aceasta femeie a devenit a ta. Fa-o la fel de fertila ca si tine." In regiunea Ozarks, din SUA, o coaja de banana prinsa intr-un cui in cotetul gainilor era inzestrata cu darul de a alunga paduchii pasaretului.