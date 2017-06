De ce sufera atat de mult Gigi Ciquita

Gigi Ciquita a intrat intr-o noua etapa de depresie puternica. In ultima perioada, babutele barfitoare il vad pe fostul primar amorezat tot mai trist si cu gandul la vremurile trecute. Cica Gigi Ciquita este foarte trist pentru ca s-a ingrasat ca un porc si, daca inainte se mai uita vreo vagaboanta blonda dupa el, acuma nici macar vadanele nu-i mai fac ochi dulci.In cercurile mai apropiate, Gigi se plange prietenilor de halul in care a ajuns. Chiar daca a incercat sa mearga la sala, lui Gigi nu i-a fost mai bine deloc pentru ca a vazut ce muschiulosi sunt toti din jurul lui, iar asta l-a facut sa intre si mai mult in depresie si sa-si doreasca sa manance dulciuri si inghetata de dimineata pana seara.