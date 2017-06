DE INTERES PUBLIC! Astazi, iesenii au ocazia sa VIZITEZE GRATUIT o serie de cladiri simbol din oras

Festivalul International al Educatiei () 2017 continua. Astfel, astazi 17 iunie 2017, intre orele 18:00 si 22:00, cei interesati au posibilitatea sa viziteze, gratuit, mai multe-simbol din oras.Cu aceasta ocazie vor fi organizate mai multesi, acestea urmand a fi gazduite de: Garnizoana din Copou, Centrul Cultural Francez, Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) - Aula Carmen Sylva si Sala Pasilor Pierduti, Palatul Copiilor, Biblioteca Centrala Universitara (BCU) Mihai Eminescu.Pe de alta parte, alte edificii ce pot fi vizitate sunt: Muzeul Unirii de pe strada Lapuseanu, Teatrul National (TNI) Vasile Alecsandri, Palatul Roznovanu, sediul primariei municipiului, sediul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) de pe pietonalul Stefan cel Mare si Sfant. Aici, cei care vor ajunge au ozazia sa admire expozitia "Banca Nationala a Romaniei in timpul Primul Razboi Mondial".De asemenea, programul de vizitare gratuita va include si cladirea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei anume muzeul edificiului de cult si Muzeul Municipal. Aici este gazduita expozitia de arta "Iasi - capitala regala".In spatiul muzeului sunt prezentate cele mai importantedesirealizate de artistii ieseni in cadrul programului Piata Unirii - Piata Artelor desfasurat in Festivalul International al Educatiei. Aceasta expozitie marcheaza implinirea a 100 de ani de cand Iasul a fost Capitala a Romaniei (1916-1918), insumand o trecere in revista a unor semne si simboluri specifice acestui oras, dar si Europei in acelistoric.