De necrezut! Panarama totala in Consiliul Local. Acesti alesi ai Iasului ar trebui sa-si dea demisia!

Prostie uriasa in organizatia judeteana a. In disperarea lor de a ataca cu orice pret municipalitatea, liberalii nici macar nu se uita atunci cand cauta nod in papura. Dupa ce au dat chix cu subiectul stalpilor de pe Splai Bahlui, de aceasta data alesii locali ai PNL s-au facut de ras si in ceea ce priveste un proiect de urbanism. Liberalii au tipat ca din gura de sarpe ca primaria a aprobat un fals urias dupa ce un investitor ar fi cerut autorizatie pentru 6 blocuri in zonasi acum de fapt vrea sa faca 12 blocuri.Atat de slab pregatiti si plini de ura sunt Marius Bodea si cei din gasca sa de alesi locali, incat uita sa precizeze ca indiferent de numarul de blocuri, fie ca sunt 6, fie ca sunt 12, in cazul acestui investitor se respecta coeficientul de utilizare a terenului (CUT) de 1.26, adica 15.800 de metri patrati construiti.Si nu doar atat. Cei de la PNL s-au umplut de penibil si cand au prezentat schitele. Pe desenul lor era trecuta cu totul si cu totul alta hotarare dedecat cea la care faceau ei referire. Proiectul de HCL prezentat pe Marius Bodea, Razvan Timofciuc sau Eduard Boz pe plansa, de fata cu toata lumea, facea referire la reactualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investitii privind reparatii capitale la etajele 3, 4 si 5 tronsonul D, laCei de la PNL au incurcat proiectele si au scos la lumina HCL 264/2017 referitor la unitatea medicala si nu 246/2017 cel care facea referire la PUZ-ul in cauza. Cine sa mai aiba incredere in alesii PNL Iasi cand acestia nu sunt in stare nici macar sa transcrie corect unde hotarare pe care tot ei l-au analizat in sedintele de plen?Trebuie precizat ca liberalii chiar au votat cu ambele maini proiectul pe care acum il blameaza. Mai mult, obiectivul a trecut si de comisia de urbanism, unde membru este liberalul Ciprian Manuel Bostan, cunoscut iesenilor drept "consilierul-limonada", pentru tepele date de pe urma afacerilor sale. Cum este posibil ca un individ care face parte din cea mai importanta comisie a municipiului sa nu-si dea seama ca parametrii unui asemenea proiect sunt respectati, chiar daca se schimba datele tehnice?Nu trebuie uitat ca in ultimul an,si oamenii din jurul sau au atacat constant municipalitatea. Inca din campania electorala pentru primarie, folosindu-se de ziare mincinoase, Bodea a incercat sa puna piedica proiectelor Iasului. Pentru ca oamenii lui din Consiliul Local nu stiu cu ce se mananca administratia publica, actualul deputat a trecut la atac, folosindu-se de o gazeta de perete a aunui individ certat cu legea.Disperati tot mai mult ca pierd teren, cei din organizatia municipala a PNL Iasi lanseaza tot felul de fumigene in speranta ca cineva va lua de bun toate acele informatii trunchiate. De altfel, in piata se vorbeste deja ca tactica liberalilor de a bloca investitiile imobiliare din Iasi are un singur motiv: sa-i determine pe investitori sa plateasca la PNL, pentru ca proiectele lor sa poata trece mai repede.Acest lucru nici nu ar trebui sa ne mire, din moment ce PNL este singurul partid care a putut sa dea un ministru ca puscariasul Relu Fenechiu, cel care a recunoscut oficial ca a luat cea mai mare spaga din istoria Romaniei: 4 milioane de euro!!!Ce sa astepti de la o filiala a PNL care la Iasi a dat un sef de CJ, Cristian Adomnitei, trimis deja in judecata pentru fapte de coruptie? Ce sa astepti de la o organizatie municipala al carei sef este Marius Bodea, cel care a dat tun dupa tun la Aeroport (dosarele sunt deja in lucru la DNA)? E clar ca in PNL sunt si foarte multi oameni de valoare, dar din pacate, in fata ies numai oamenii plantati in conducere de puscariasul Relu Fenechiu! Acesti oameni aduc un mare deserviciu tocmai miscarii liberale din Iasi.