De Ziua Mondiala a Sanatatii, angajatii Antibiotice au donat sange! - FOTO

Pentru al saptelea an consecutiv, angajatii Antibiotice au donat sange, luni 10 aprilie 2017, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii.

51 donatori, 25 litri de sange donati, mai mult de 130 vieti salvate!

Acestea sunt cifrele celei de-a doisprezecea campanii de donare de sange desfasurate in cadrul companiei Antibiotice.

Sub indemnul “Doneaza sange! Pune suflet pentru viata!”, angajatii companiei Antibiotice au raspuns pozitiv, luni, 10 aprilie 2017, campaniei de donare de sange, organizate de Fundatia “Antibiotice - Stiinta si Suflet”, in parteneriat cu Centrul Regional de Transfuzie Sangvina (CRTS) Iasi.

”Atat Antibiotice, cat si Fundatia „Antibiotice - Stiinta si Suflet” considera ca a da o sansa in plus la viata cazurilor urgente, oamenilor aflati in suferinta, printr-o donare voluntara de sange, este un gest uman si firesc. „Donarile de sange au inceput la Antibiotice in 2011. In fiecare an avem doua campanii, prima avand loc intotdeauna in preajma Zilei Mondiale a Sanatatii, marcata in fiecare an, pe 7 aprilie. Medicii de la CRTS au deja, la noi, o baza constanta de donatori, inclusiv cu grupe rare. Stim cu totii ca a dona sange, inseamna de multe ori, a darui viata, si nu e nimic mai omenesc in a face asta pentru cei aflati in nevoie”, a declarat Ioana Tode, Presedinte al Fundatiei „Antibiotice - Stiinta si Suflet”.

Actiunea de recoltare a avut loc in cadrul Unitatii clinice a Centrului de Evaluare a Medicamentului Antibiotice, fiind realizata de catre specialistii din CRTS care s-au deplasat la sediul Antibiotice cu unitatea mobila de recoltare.

„A devenit deja o traditie ca de Ziua Mondiala a Sanatatii sa venim la Antibiotice si sa desfasuram, in parteneriat, o colecta de sange. Cu siguranta astazi am reusit sa salvam din nou viata mai multor semeni de ai nostri.” a declarat dr. Andreea Vatamanu, purtator de cuvant al CRTS.