Decanul Facultatii de Administrarea Afacerilor de la Universitatea Nebraska, Doctor Honoris Causa al UAIC

Vineri, 27 octombrie, incepand cu orele 12.00, in Sala Senat a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iasi va avea loc ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Louis G. Pol, Decan al Facultatii de Administrarea Afacerilor, Universitatea Statului Nebraska, Omaha (SUA).

Profesorul Louis G. Pol este, din 2004, Decan al Facultatii de Administrarea Afacerilor de la Universitatea Nebraska, Omaha (UNO), detinand si titlul onorific John Becker. Detinerea acestei functii, timp de mai mult de 13 ani, il plaseaza in randul decanilor seniori ai facultatilor de administrarea afacerilor din America. Inainte de a ocupa aceasta pozitie, el a fost timp de trei ani prodecan al facultatii. A studiat demografia, statistica aplicata si metodologii de cercetare, fiind profesor de Marketing la Universitatea Nebraska din 1987.

Intre 1992 si 1994, profesorul Louis Pol a efectuat mai multe vizite la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, ca membru al proiectului Universitatii Nebraska din Omaha, finantat de catre US Information Agency. In aceasta perioada a supervizat echipele de cercetare si a sustinut prelegeri despre metode de cercetare si marketing, sprijinind programul de asistenta postuniversitara care a permis studentilor de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi sa studieze la Universitatea Nebraska din Omaha, obtinand diploma de Master in Administrarea Afacerilor sau in Economie.

Ca rezultat al activitatii sale la UAIC, Profesorul Louis Pol a devenit director adjunct in cadrul programului Fundatiei Eurasia de sprijinire a Academiei de Studii Economice din Chisinau, Republica Moldova, in crearea unui centru de dezvoltare a micilor intreprinderi. In cadrul acestui centru s-au infiintat birouri in toata Moldova, rolul acestora fiind de incurajare a mediului academic spre dezvoltarea de initiative antreprenoriale. S-a deplasat in Moldova frecvent in perioada 1994-1997 pentru a sustine centrul.

Comisia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi este formata din:

Presedinte: Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, Ordonator de Credite UAIC

Membri:

• Prof. univ. dr. Dinu Airinei, Decan al Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor, UAIC Iasi

• Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector al Academiei de Studii Economice, Bucuresti

• Prof. univ. dr. Petru Stefea, Decan al Facultatii de Economie si de Administrarea Afacerilor, Universitatea de Vest din Timisoara

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.