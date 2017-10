Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Actualul manager al Ateneului din Iasi si persoana desemnata de catrepentru a se ocupa de cinematografele de stat iesene,, a prezentat ultimele detalii legate de ce se va intampla cu acestea in viitor."Pana vineri (27 octombrie 2017 - n.r.), vom avea un castigator in cadrul licitatiei facute de Primaria Iasi pentru demararea experitizarii cinematografelor Victoria, Republica,si Dacia. De asemenea, va pot spune ca Tineretului va fi demolat, urmand ca aici sa fie refacut vechiul Coloseul Bragadiru si transformat intr-un Centru Cultural multifunctional. Pe de alta parte, de la 1 noiembrie, vom inchide programul la Victoria si Republica, avand in vedere conditiile foarte proaste in care se afla. Apoi, va anunt ca domnul Constantin Hurjui, fost coordonatorIasi, si-a dat demisia. In acelasi timp, Primaria va demara un proces pentru a intra si in posesia terenului si anexelor ce tin de cinematografele din Iasi, din zona Pacurari. In acelasi timp, noul Cinematograf Trianon (fost Republica - n.r.) va intra intr-un amplu proces de reabilitare si(estimat la 10 - 12 milioane de euro - n.r.) care va presupune inclusiv dotarea sa cu o scena ultramoderna", a transmis Apreotesei.Cum instanta a decis ca acestesa treaca in administrarea Primariei, autoritatea locala a stabilit deja o serie decu privire la acestea. Daca in cazul cinematografelor, Dacia si Republica se poate vorbi de o reabilitare, cinematograful Tineretului va avea o soarta speciala, asa cum a afirmat managerul de la Ateneu.Afectat in urma cu cativa ani de un incendiu puternic, imobilul din strada Lapusneanu va ficomplet. Aceasta decizie ar face ca pe locul cladirii cinematografului sa fie refacuta vechea Berarie Bragadiru, denumita in urma cu mai bine de un secol si Hala de Bere sau Coloseul Bragadiru. Aceasta cladire a fost construita pe locul unei bodegi numite Eldorado la începutul secolului al XX-lea.Beraria Bragadiru a fost, la începutul secolului al XX-lea, un loc de întâlnire a lumii mondene iesene, a scriitorilor si artistilor. Atmosfera era animata, în timpul zilei si seara, de diferite orchestre si solisti. De atlfel, actuala administratie locala a aratat ca doreste sa readuca parfumul de alta data pe strada istorica Lapusneanu, iar o refacere dupa planurile initiale ale Coloseului s-ar preta zonei.Un alt plan indraznet este legat de Cinematograful. Acesta ar urma sa-si schimbe si denumirea in Centrul Cultural "Regele Ferdinand I", unde ar urma sa fie organizate spectacole de diferite genuri.Cladirea din strada Lapusneanu se afla intr-un stadiu avansat de, iar reprezentantii municipalitatii au aratat ca vor pastra planurile originale din anii '20, anul constructiei, in momentul reabilitarii.De altfel, si istoricii ieseni au aratat ca pentru actualul cinematograf "Republica" se impune pastrarea elementelor originale. Cladirea a fost construita in 1928 sub debumirea de "Trianon", amenajata deopotriva pentru proiectii de film si pentru diverse spectacole. Denumirea de "Republica" a fost schimbata in regimul comunist, la fel cum a fost redenumita si strada Lapusneanu."Zilele acestea se discuta despre preluarea cinematografelor iesene de catre Primarie. Va fi un lucru bun ca aceste imobile sa aiba, în sfârsit, un administrator care chiar sa se ocupe de ele. Pentru noilede reamenajare a lor, va trebui însa sa se tina seama si de putina istorie. În cazul Cinematografului(Republica) s-au pastrat planurile originale, atât de exterior cât si la interior. Desi cladirea nu este pe, credem ca merita o restaurare si nu o înlocuire cu ceva absolut nou, care sa nu aiba legatura cu trecutul sau cu arhitectura strazii, atât cât a mai ramas din ea... Am prezentat schita originala, din 1928, a fatadei cinematografului Trianon. Nu este o creatie a epocii comuniste, ci pare un Art Deco, cu ceva elemente clasice", a spus istoricul Sorin Iftimi din cadrul Complexului National Muzeal Moldova Iasi.