Decizie definitiva. Substatie de ambulanta in Pacurari

In zona cartierului Pacurari va aparea o substatie a Serviciului de Ambulanta Judetean. În urma sedintei de plen a alesilor locali, a fost aprobat unla bugetul orasului initiat de consilierii Partidului Miscarea Populara () cu privire la aceasta substatie. In plus, alesilor PMP li s-a mai aprobat si un amendament cu privire la alocarea a 200.000 lei pentru finantarea proiectelor pe Legea 350/2005, cu prioritate pentru sarbatorirea Centenarului."Consider ca astazi (ieri-n.r.) municipiul Iasi a avut doar de câstigat. Înfiintarea uneideînînseamna un pas înainte pentru sistemul de urgente. Era necesara o astfel de, în conditiile în care, un timp de interventie mai mic poate face diferenta la salvarea unei vieti. În ceea ce priveste proiectul majorarii bugetului cu 200.000 lei la Legea 350/2005, acesta va permite Iasului sa aiba vizibilitatea de care merita si sa aiba la dispozitie toate mijloacele financiare necesare pentru promovarea identitatii cultural-istorice a orasului", a spus Violeta Gaburici, liderul consilierilor PMP Iasi.Acestia au aratat si ca sustinerea pe care amendamentul la Legea 350/2005 a avut-o în Consiliul Local este benefica pentru intreaga societate civila. "Cred ca am aratat negru pe alb ca PMP este un partener de încredere al societatii civile din Iasi. Suntem alaturi de ONG-urile care sunt serioase si care doresc sa dezvolteîn interesul nostru, al tuturor iesenilor. Suplimentarea bugetului propus initial cu o astfel de suma reprezinta un semn de bun augur, o decizie care sa speram ca va transforma viata culturala a Iasului, prin sarbatorirea asa cum se cuvine a Centenarului", a explicat Daniel Piftor, consilier local PMP. Alesii PMP au explicat si de ce au votat pentru aprobarea bugetului municipiului Iasi."Totodata, precizam faptul ca PMP a votatpropus pentru anul în curs. Principalele argumente pentru aceasta decizie au fost cele referitoare la aprobarea a doua amendamente din patru depuse initial, precum si majorarea bugetului destinat investitiilor. Cel mai bun exemplu este cel al investitiilor în educatie, unde pentru anul 2017 au fost prevazute proiecte de 12 milioane lei, comparativ cu 10 milioane lei anul trecut. Precizam ca PMP, prin consilierii locali, au mai solicitat si reabilitatea tronsonului Doi Baieti pâna la limita cu Holboca, precum si înfiintarea unui centru regional de fotbal pentru copii si juniori", au mai mentionat reprezentantii PMP Iasi.