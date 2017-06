Decizie FARA PRECEDENT in Germania! O noua metoda de combatere a TERORISMULUI

Germania va experimenta un program informatic de recunoastere faciala in aceasta vara intr-o statie de tren din Berlin, inainte de a-l utiliza in anchetele antiteroriste sau criminale, a declarat sambata ministrul de interne, Thomas de Maiziere, citat de AFP, scrie agerpres.ro.

"Noi dispunem desigur deja de supraveghere video in gari. Dar nu avem posibilitatea, de exemplu, de a introduce fotografia unui terorist urmarit intr-un program pentru a declansa alarma in cazul in care acesta apare intr-o gara", a explicat el pentru site-ul cotidianului Tagesspiegel.

Ministrul conservator, apropiat de cancelarul Angela Merkel, intentioneaza deci sa experimenteze in aceasta vara un astfel de program in mica gara berlineza Südkreuz cu voluntari si are vedere sa aplice aceasta tehnologie dincolo de combaterea terorismului.

"Daca programul se dovedeste intr-adevar de incredere, el ar trebui sa poata fi utilizat pentru crime grave in alte locuri unde sunt dispuse camere de supraveghere", a adaugat el, fara sa ofere mai multe precizari.

Potrivit Tagesspiegel, o astfel de masura ar intampina putine obstacole juridce, pentru ca ea se limiteaza a tinti suspecti fara a restrange libertatile trecatorilor care nu sunt vizati de ancheta.

Germania a cunoscut din vara trecuta mai multe atentate si o serie de alarme false. Autorul celui mai grav atac comis in 19 decembrie 2016 intr-un Targ de Craciun la Berlin a putut sa scape cu un autobuz, iar apoi cu un tren, strabatand mai multe frontiere inainte de a fi ucis de politie intr-o gara din Milano (Italia).