Decizie radicala a lui Ion Tiriac, dupa scandalul iscat de premierea Simonei Halep de catre Ilie Nastase

Ion Tiriac

Scandalul iscat dupa ce, aflat în stare de, i-a acordat pe teren trofeul Simonei Halep pentru câstigarea turneului de la Madrid, nu s-a încheiat nici la mai mult de o luna de la acea întâmplare., directorul competitiei si presedinte de onoare al Federatiei Române de Tenis, a luat o decizie radicala, dupa reactiile adverse pe care le-a provocat prezenta fostului lider ATP pe zgura din capitala Spaniei.Editia din acest an a fost ultima la care trofeul s-a decernat pe teren. Din 2018, acordarea lui va fi suspendata la proba feminina de la, potrivit unei scrisori formulate de Ion tiriac pentru presedintele Federatiei Internationale de Tenis (ITF), David Haggerty.În scrisoarea adresata lui, Tiriac, în calitatea sa deal Federatiei Române de Tenis, afirma ca, dupa probele adunate de, gaseste mai multe elemente "foarte nefericite si deranjante" legate de incidentul de la meciul amintit. A cerut, de asemenea, opublica a lui Nastase în fataDaca anul trecut a fost premiata de Nadia Comaneci, Simona Halep a primit trofeul de aceasta data din partea lui Ilie Nastase.de ITF în urma partidei de Cupa Davis dintre România si Marea Britanie, când le-a înjurat pe adversare si a fost evacuat din arena de la Mamaia, dar si pentru comentariile cu tenta rasista la adresa Serenei Williams, fostul lider ATP nu beneficiaza nici de acreditari la turneele WTA. Presedintele asociatiei feminine de tenis, Steve Simon, a condamnat prezenta lui Nastase pe teren la un turneu major din circuit."Din cauza comentarilor publice agresive ale WTA în privinta acordarii trofeului de la Madrid în prezenta lui Ilie Nastase, va informez ca am decis sa suspend acordarea trofeului meu în evenimentele feminine. Ma refer la trofeul de aur si diamant, precum si la replicile de argint - acestea nu vor mai fi acordate câstigatoarelor de la Madrid. Acest trofeu e o icoana oferita de mine personal câstigatorului turneului si pot fi prezent eu sau unul dintre invitatii mei la acordarea lui. WTA nu poate sa-mi cezureze libertatea de a face o invitatie speciala la acordarea trofeului. De-a lungul anilor, am avut placerea de a invita la ceremonia de premiere pe Regina Spaniei, Printul Spaniei, primarul Madridului, iar în acest an invitatia mea a fost acceptata de Ilie Nastase. Am fost informat ca WTA l-a amendat de asemenea pe proprietarul evenimentului dupa ceremonia de premiere. Din nou, gasesc acest comportament al WTA ca fiind agresiv si în neregula.Ion Tiriac". Dupa ce Ilie Nastase a premiat-o pepe teren, la mijlocul lunii mai, presedintele WTA, Steve Simon, a reactionat si a emis un comunicat oficial în care a pus la zid prezenta românului la ceremonie. De asmenea, a numit "iresponsabila" si "inacceptabila" decizia organizatorilor Madrid Open de a-i conferi un rol oficial."A fost o finala frumoasa si tin sa le felicit din suflet pe Simona si Kristina pentru prestatiile lor extraordinare. Singurul lucru care a umbrit ziua a fost faptul ca domnul Nastase a fost invitat sa participe la ceremonia de decernare a trofeului. Nu avea ce cauta pe teren la ceremonie. Este suspendat provizoriu de ITF pentru comportamentul sau jignitor si i-am revocat privilegiile de acreditare la evenimentele WTA pe perioada investigatiei. A fost iresponsabil si inacceptabil din partea Madrid Open sa îi confere un rol oficial. Turneul de la Madrid este de nivel Premier si la cele mai înalte standarde de profesionism si leadership, ceea ce nu s-a vazut dupa finala", a mentionat Steve Simon în comunicatul oficial din luna mai.