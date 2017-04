Decizie radicala a primariei. Ce se va intampla cu o cladire importanta din centrul orasului

Municipalitatea ieseana este gata sa duca la bun sfarsit unlegat de repunerea in circuitul turistic al unui important lacas de cult. Manastirea Frumoasa a primitfavorabil pentru finantarea din. Nu acelasi lucru se poate spune si de proiectul legat de Palatul Braunstein care a intampinat ceva probleme."Pe partea de mediu avem doua proiecte depuse, cel legat de Manastirea Frumoasa sin. Ambele au fost evaluate, pentru Frumoasa avem peste 87 puncte, iar pentru Braunstein peste 73 puncte. Pentru Manastirea Frumoasa lucrurile sunt clare. Este o proprietate comuna intre primarie si Mitropolia Moldovei si Bucovinei. Nu avem probleme cu vecinatatile sau punerile in posesie. La proiectul cu Palatul Braunstein mai avem de adus o serie de clarificari. Am cerut sa lamurim problema locuintelor ridicate langa Palat in anii '60 pe vremea lui Gheorghiu- Dej", a spus primarul Mihai Chirica.Edilul Iasului a explicat si de ce s-a ajuns ca proiectul legat de reabilitarea Palatului Braunstein sa fie lasat la urma. Problema tine de accesul unorin imobilul alaturat, acestia intrand tocmai pe usa Palatului. Culmea, acest aspect a fost luat in calcul de membrii comisiei de evaluare, care nu s-au pronuntat favorbail. In aceste conditii, municipalitatea a pregatit un plan de rezerva. Din bugetul pe 2017 s-au pus deoparte opt milioane lei pentru a se demara licitatia din fonduri proprii, daca nu va fi acceptata contestatia depusa la Comisia Europeana."Palatul este pe un singur tronson asezat la doua strazi. Prin 1960 Partidul Comunist a facut o plomba cu o cladire de locuit, a carui acces pentru etajul unu a fost lasat prin scara Palatului Braunstein. Comisia de Evaluatori aia facut o constatare, a vazut ce e la acoperis, la nivelul parterului. Pentru acest acces s-a comandat o expertiza tehnica. Expertul s-a pronuntat, insa noi credem ca nu exista o incompatibilitate ca locatarii ajung prin scara muzeului. Activitatea muzeala incepe de la etajul unu, insa comisia crede ca e o incompatibilitate, ca locatarii ar intra direct prin muzeu. Noi am cerut dreptul de a depune contestatie. Nu credem ca scara ar putea deranja foarte mult locatarii de acolo, dar vrem sa asiguram si integritatea monumentului", a adaugat primarul Mihai Chirica.