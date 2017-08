Decizie radicala in Primarie. Sunt afectati toti chiriasii municipalitatii. Conditiile sunt dure

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Municipalitatea ieseana a decis sa schimbe conditiile de acordare a locuintelor pentru cei care vor sa stea in chirie intr-unal primariei. Sefii Executivului au propus introducerea unor criterii suplimentare privind modalitatea dea locuintelor sociale si convenabile, proiect care va fi supus aprobarii la finalul acestei luni.De exemplu, noul regulament prevede ca vor fi acordate bonificatii pentru cei care dovedesc ca-si pot sustine achitarea chiriei si întretinerii, în procentaje de 15 la suta, respectiv 20 la suta peste punctajul calculat. De aceste bonificatii vor beneficia solicitantii ale carorsunt duble sau triple fata de valoarea medie a chiriei si cheltuielilor de întretinere. Masura are rolul de a preveni acumularea de datorii însemnate fata de municipalitate."Încercam sa gasim cele mai bune cai de protejare a patrimoniului public din municipiul, astfel încât el sa fie exploatat asa cum se cuvine. Una dintre masurile importante pe care le-am luat deja a fost sa-i evacuam imediat pe acei chiriasi care distrug locuintele sau comit infractiuni grave, cum ar fi omoruri, trafic de persoane sau de stupefiante. Pe fondul acestor masuri, a fost initiat un regulament care vine în completarea celui existent privind atribuirea locuintelor sociale si convenabile. Regulamentul vizeaza urmatoarele aspecte: responsabilizarea chiriasilor în a-si plati chiria, întretinerea si datoriile fata de, încurajarea chiriasilor de a obtine venituri prin munca, înregistrate si fiscalizate de statul român, sprijinirea educatiei în casele care provin din fondul locativ al municipiului Iasi, precum si descurajarea ocuparii abuzive si fara drept a acestor imobile", a precizat primarulPractic, solicitantul uneicare are diploma de bacalaureat va primi 25 de, iar fiecare sot absolvent de studii superioare va primi suplimentar 50 puncte. In plus, 75 puncte vor fi acordate fiecarui sot cu studii masterale, iar fiecare sot cu studii doctorale va fi bonificat cu 100 de puncte.Primarul Mihai Chirica a mai mentionat ca municipalitatea s-a confruntat în numeroase rânduri cu situatii în care spatiile de locuit care se elibereaza pe perioada exploatarii, pe care le are în proprietate sau administrare, au fost ocupate abuziv de persoane sau familii care nu detin un spatiu de locuit.Pentru a descuraja astfel de practici va fi introdusa o masura de diminuare a punctajului obtinut la evaluarea dosarului de locuinta pentru cei care au ocupat spatii abuziv, punctajul urmând a fi diminuat cu 300 de puncte. Masura se va aplica atât în cazul locuintelor sociale, cât si al celor convenabile."Avemsi chiar solicitanti care înregistreazade 11.000 lei, 30.000 lei sau chiar 70.000 de lei. Se va introduce o bonificatie de 10 la suta din nivelul punctajului rezultat în urma analizei dosarului pentru cei care nu au datorii la bugetul local. În baza criteriului care urmareste încurajarea educatiei, familiile care asigura educatia copilului prin trimiterea acestuia la scoala primesc ode 10 puncte pentru fiecare copil scolarizat, indiferent de structura de învatamânt în care se afla", a mai spus primarul Mihai Chirica.