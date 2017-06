Decizie radicala luata de PSD Iasi. Ce se va intampla dupa votul pentru motiunea impotriva Guvernului

Organizatia judeteana asi-a aratat sustinerea pentruinitiata impotriva Guvernului Grindenau. Parlamentarii formatiunii social-democrate au votat pentru sustinerea motiunii, sprijinind actiunea liderilor partidului impotriva Guvernului condus desi gestionat din umbra de Victor Ponta.Practic, opt din cei nouaai social democratilor ieseni si-au exprimat sprijinul pentru motiunea de cenzura, votul lor cantarind decisiv in schimbarea Guvernului. Rezultatul votului a fost 241 la 10 în favoarea motiunii, ceea ce a facut ca decizia luata de alesii judetului Iasi sa cantareasca decisiv in votul final.Astfel, in urma adoptarii motiunii de cenzura,este demis. Parlamentul va aduce de îndata situatia la cunostinta presedintelui, în vederea desemnarii unui alt candidat la functia de prim-ministru. In aceste conditii, PSD va propune un premier cu mandatul de a forma un nou guvern care sa îsi asume în continuare realizarea programului de"Ma bucura votul dat astazi (ieri-n.r.) de colegii nostri ieseni pentru continuarea proiectelor judetului. Am dovedit ca PSD ramâne unit la Iasi. Încerc sa-l înteleg pe domnul Banicioiu. Oare pentru domnia sa proiectele Iasului nu conteaza?! Înteleg ca în ultimele doua luni s-a preocupat îndeaproape împreuna cu primarul Chirica de proiectele municipiului. Nu ne ramâne decât sa intram în normalitate. Trebuie sa formam un nou guvern în cel mai scurt timp care sa înceapa treaba si sa continue programul de guvernare într-un mod mult mai responsabil si riguros", a spus Maricel Popa, presedintele PSD Iasi.In ceea ce priveste lucrurile in organizatia judeteana a PSD Iasi situatia este clara. Cu exceptia lui Nicolae Banicioiu, ceilalti parlamentari ieseni au votat pentru motiune si au aratat ca au maturitate politica. Deputatii Camelia Gavrila, Tudor Ciuhodaru, Vasile Citea, Silviu Macovei, Vasile Axinte, dar si senatorii Doru Panescu, Victorel Lupu si Vasile Toma si-au respectat cuvantul si nu au tradat pentru a sprijini un Guvern controlat de altii.Un mare plus poate fi dat lui Vasile Citea, cel care a venit direct din Ucraina, doar pentru a vota motiunea. Citea era plecat peste hotare la Campionatul European de Box, el fiind conducatorul delegatiei romane si oficial al Asociatiei Internationale de Box pentru Amatori.Practic, o data cu votul dat impotriva Guvernului Grindeanu, cei opt parlamentari de Iasi au repus orasul pe lista prioritatilor Guvernului. Desi s-a speculat ca vor trada, ei au dat dovada de loialitate, de maturitate politica si au respectat deciziile stabilite de Consiliul Executiv al PSD. Dupa acest vot este evident pentru toata lumea ca noul Executiv nu va avea cum sa mai stearga Iasul de pe lista investitiilor.O mare bila neagra este insa data lui Nicolae Banicioiu, un adevarat oportunist. Acesta ar urma sa fie exclus din PSD, dovedind inca o data ca a fost o mare greseala impunerea lui pe listele parlamentare la alegerile de anul trecut, pe un loc eligibil, in locul unor membri ai PSD Iasi care ar fi fost acum cu capul pe umeri.