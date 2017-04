• Cea mai importanta unitate medicala din zona Moldovei ar urma sa fie construita la Iasi in urmatorii ani • Sefii Ministerului Sanatatii au venit la Iasi pentru a vedea terenul pe care va fi ridicat Spitalul Regional de Urgente si pentru a discuta cu autoritatile locale despre implementarea proiectului • In maxim doi ani de zile ar trebui sa inceapa constructia unitatii in zona Moara de Vant • Ministerul a emis si un calendar al proiectului



Spital Regional de Urgente pana la finalul anului 2022. Proiectul unitatii medicale a fost discutat ieri timp de mai multe ore la Iasi in prezenta unor reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, dar si ai Bancii Europene de Investitii si ai autoritatilor locale si judetene. Ministerul Sanatatii a demarat discutiile cu Banca Europeana pentru contractarea unui credit privind constructia a trei spitale regionale la Iasi, Craiova si Cluj- Napoca, fiecare urmand a costa in jur de 200 milioane euro.



In aceasta etapa au fost analizate amplasamentele si s-au pus bazele unor echipe tehnice. De altfel, cei de la Minister au venit la Iasi pentru a vedea suprafata de 12 hectare din Moara de Vant unde va fi construit spitalul, dar si pentru a discuta calendarul urmatoarelor actiuni. Reprezentantii ministerului au dat asigurari ca unitatea poate fi gata in cinci ani de zile. In plus, ar urma sa fie functional din prima parte a anului 2023.



"Numarul de paturi si structura interna a spitalului va rezulta din adaptarea sa la un masterplan regional, in care se va calcula cererea de servicii existenta, cat si capacitatea regiunii de a oferi servicii medicale. Orientativ, ar fi intre 800 si 1.000 de paturi. Pana nu vom vedea acest masterplan este prematur sa discutam si despre vreo includere sau excludere a vreunei sectii. In luna iunie a acestui an va fi primul livrabil dat de consultant, documentul care va fi planul de activitate. In luna septembrie vom avea un plan functional provizoriu. In luna decembrie deja putem discuta despre un studiu de fezabilitate. Prin martie 2018 vom avea o aplicatie pentru accesarea fondurilor europene, unde studiul de fezabilitate va avea pozitia esentiala", a sustinut Cristian Grasu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii.



Iata calendarul lucrarilor



Comisia Europeana pentru accesarea de fonduri comunitare, iar pana la finalul anului viitor vor fi demarate procedurile pentru proiectul tehnic si executia lucrarilor. Începerea constructiei ar trebui sa aiba loc, dupa acelasi calendar, în primul trimestru al anului 2019, iar realizarea lucrarilor nu ar trebui sa depaseasca 36 de luni.



"Am preluat acest proiect în luna august a anului trecut împreuna cu primarul Iasului si putem spune ca în acest moment vorbim în termeni clari despre construirea Spitalului Regional de Urgente de la Iasi. Vom da tot concursul Ministerului Sanatatii pentru realizarea acestui proiect, care are un rol strategic pentru populatia din aceasta zona a tarii. Am numit si câte un responsabil din cadrul institutiei noastre pentru fiecare serviciu, de proiecte europene, tehnic si urbanism, implicat în colaborarea cu Ministerul si cu Primaria Iasi", a spus Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi.



Ce spun sefii Iasului



Si autoritatile iesene s-au aratat multumite de cum a decurs intalnirea. "Cred ca autoritatile iesene au transmis un semnal foarte clar de unitate în ceea ce priveste implementarea proiectului Spitalului Regional de Urgente. Sper ca de acum înainte sa facem pasi importanti pentru acest proiect care constituie o prioritate a Guvernului. Este o investitie care va avea efecte benefice asupra sistemului de sanatate din toata regiunea Moldovei. Dupa cum au anuntat reprezentantii Ministerului Sanatatii, se intra într-un calendar de actiuni care va conduce la elaborarea studiului de fezabilitate si depunerea unei aplicatii pentru obtinerea de fonduri europene în prima parte a anului viitor", a spus prefectul Marian Serbescu. Si primarul Mihai Chirica a precizat ca iesenii si ceilalti locuitori ai Moldovei au nevoie de un asemenea spital.



"Proiectul a continuat, nu a pierit din atentia noastra, ceea ce este foarte bine. Regiunea de Nord Est a ramas in atentia guvernarii. Contributia noastra este importanta, cativa pasi i-am depasit. Graficul este unul destul de larg daca privim in timp, iar prezenta spitalului regional de urgenta la Iasi va schimba sistemul de sanatate publica. Vorbim de servicii medicale de urgenta care pot sa transforme in totalitate sistemul de sanatate public iesean", a mentionat primarul MIhai Chirica.