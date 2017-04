Mihai Suleap

• Acest dosar are in spate o poveste cel putin interesanta: procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi au considerat ca faptele comise de notarul Mihai Suleap nu sunt de natura penala, iar cei de la DNA si-au asumat trimiterea in judecata pentru aceste fapte • In urma cu cateva zile, judecatorii de la Curtea de Apel Iasi l-au achitat pe notar aratand ca ceea ce a facut el nu este prevazut de legea penala • Finantele pot depune actiune separata pentru recuperarea banilor



La finalul saptamanii trecute, judecatorii de la Curtea de Apel Iasi au decis sa-l achite pe notarul Mihai Suleap, trimis in judecata pentru comiterea infractiunii de abuz in serviciu. Interesant este ca inainte de a fi trimis in judecata de procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie, pentru abuz in serviciu, Mihai Suleap a fost cercetat de procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi, iar acestia din urma au considerat ca faptele comise de el nu sunt de natura penala si nu l-au trimis in judecata.



In schimb, procurorii de la DNA Iasi au avut un alt punct de vedere decat colegii lor si si-au asumat o trimitere in judecata. Astfel, judecatorii de la Curtea de Apel Iasi au constatat ca achitarea se impune in baza art. 16, alin. 1, lit. b, Cod de procedura penala. Mai exact, judecatorii au considerat ca fapta comisa de Suleap nu este prevazuta de legea penala. Tot acest dosar pleaca de la faptul ca Suleap nu a platit la stat impozitul aferent tranzactiilor efectuate la biroul sau notarial.



Practic, pentru contractele de vanzare cumparare incheiate, notarul n-a mai virat la bugetul de stat banii pe care i-a incasat de la partile din contracte. Spre exemplu, vanzatorul unui apartament platea impozitul de trei la suta din valoarea bunului, insa acesti bani nu mai ajungeau la bugetul de stat. Suma totala acumulata in perioada 2010/2014 este de peste 2.100.593 lei.



"În rechizitoriul întocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt: in perioada iunie 2010 - iunie 2014, inculpatul Suleap Mihai, în calitate de notar public, în 38 de cazuri, nu si-a îndeplinit îndatorirea de serviciu prevazuta de art. 771 din Codul Fiscal, prin aceea ca a încasat si a omis sa vireze la bugetul statului impozitul aferent actelor juridice translative de proprietate în cuantum total de 2.100.593 lei. În cauza, s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului judiciar asupra mai multor bunuri ce apartin inculpatului", au precizat procurorii ieseni intr-un comunicat de presa remis.



In mod cu totul hilar din rechizitoriu reiese ca Suleap a continuat practica de a nu vira la bugetul de stat banii reprezentand impozitul din tranzactiile efectuate chiar in contextul in care procurorii il aveau in vizor. Pe de alta parte, judecatorii au lasat nesolutionata actiunea civila formulata de Finante si au dat indicatii ca reprezentantii acestei institutii sa deschida proces civil separat in cazul in care nu si-au recuperat banii.



"În baza art. 25 alin. 5 Cod procedura penala lasa nesolutionata actiunea civila formulata de partea civila Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi. În baza art. 397 alin. 5 Cod procedura penala mentine masurile asiguratorii luate prin Ordonantele din 9 iunie 2013 si 6 octombrie 2014 care vor înceta de drept în situatia în care persoana vatamata nu introduce o actiune în fata instantei civile în termen de 30 de zile de la ramânerea definitiva a hotarârii", au aratat judecatorii.