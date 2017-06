Decizie transanta a primarului Iasului! Are legatura cu finantarea echipei CSM Politehnica Iasi

Cu privire la unele afirmatii facute in spatiul public de unele persoane, afirmatii care au avut drept subiect clubul de fotbal CSM Politehnica, primarul Mihai Chirica doreste sa faca unele precizari menite a clarifica opinia publica, iubitorii de fotbal in special, relatia dintre autoritatea locala (Consiliul Local Municipal si Primaria Municipiului Iasi) si clubul de fotbal mai sus amintit. Multe din afirmatiile facute in spatiul public pe acest subiect nu au legatura cu realitatea si au menirea de a prezenta intr-o maniera nesincera si disproportionata relatia dintre Primarie si CSM Politehnica Iasi.

Mai mult decat atat, Primaria Municipiului Iasi considera ca iesenii trebuie sa cunoasca, in mod transparent, modalitatea si mecanismul prin care fondurile publice sunt alocate pentru finantarea sportului de catre cluburile de profil din oras, incluzand aici si clubul de fotbal CSM Politehnica Iasi.

Prin urmare, merita a se cunoaste, de la bun inceput, faptul ca CSM Politehnica Iasi nu apartine Primariei Municipiului Iasi sau Consiliului Local Municipal Iasi. A existat in Iasi un club de fotbal care, acum cativa ani, a dat faliment din cauza proastei gestiuni a conducerii executive de atunci si a unui management defectuos al celor care asigurau din punct de vedere financiar activitatea clubului respectiv.

In acest moment, CSM Politehnica Iasi este o asociatie sportiva care este condusa de un Consiliu Director. Managementul asociatiei, deciziile adoptate, apartin celor care sunt in functia de presedinte al Consiliului Director si membrilor acestui Consiliu. Alaturi de alte surse de finantare atrase din mediul privat, finantarea clubului din fonduri publice se face prin intermediul Fundatiei Sportului Iesean, entitate condusa de un presedinte si un Comitet Director. Sumele puse la dispozitia Fundatiei Sportului Iesean sunt fonduri publice, alocate de catre Consiliul Local Municipal Iasi si Primaria Municipiului Iasi in mod transparent. La randul sau, forul de conducere al Fundatiei aloca, prin decizia luata de Comitetul Director, fondurile necesare pentru fiecare ramura sportiva. Demn de mentionat este ca, in acest moment, pe langa alte ramuri sportive pe care le finanteaza, Fundatia aloca fonduri pentru 8 echipe care joaca in prima liga, o performanta care nu a mai fost atinsa in ultimii ani.

Cu toate acestea, in spatiul public s-a vehiculat, nu de putine ori, informatia total neadevarata conform careia primarul orasului sau alte persoane din Primarie au putere de decizie cu privire la viitorul unui club sau altul, ceea ce este total fals. „Sunt decis sa sustin si pe viitor sportul iesean, asa cum am demonstrat-o deja in ultimul an de zile. Fata de alte perioade din trecut, sustinerea mea este una in conformitate cu legislatia in vigoare, transparent si responsabil. Nu sustin un sport anume in dauna altuia. Sustin, in egala masura si functie de necesitati, si fotbalul, si alte sporturi de masa, cu precizarea ca aceasta sustinere este facuta fara a pune in pericol restul activitatilor vitale pentru bunul mers al comunitatii: activitatea de salubrizare, unitatile scolare, intretinerea si modernizarea strazilor si trotuarelor din oras etc. Nu sunt indiferent cu privire la modul cum evolueaza activitatea sportiva din oras dar, in acelasi timp, nu pot sa accept ca banii iesenilor sa ajunga sa fie cheltuiti intr-o ramura sportiva care nu produce performanta, nu evolueaza de la an la an”, a declarat primarul Mihai Chirica.

In aceeasi ordine de idei, edilul-sef a propus ca modul de alocare a fondurilor de catre Fundatia Sportului Iesean sa se faca dupa principiul transparentei, intr-un mod echilibrat, fara sa existe dubii cu privire la alocarile bugetare pe fiecare ramura sportiva. „Mi-as dori ca fiecare suma alocata catre ramurile sportive finantate de catre Fundatie sa se faca transparent, motivat, gradual si, de fiecare data, sa se analizeze periodic nivelul de performanta atins de fiecare club in parte. Cred ca este obligatoriu ca iesenii sa stie ca banii comunitatii sunt cheltuiti cu folos in acest domeniu”, a subliniat primarul Mihai Chirica.

Cu privire la afirmatiile din ultima perioada a fostului presedinte executiv al CSM Politehnica Iasi, Florin Prunea, edilul-sef considera ca fostul portar si-a depasit cu mult atributiile sale si, mai mult, a adus jigniri la adresa iesenilor si suporterilor din Iasi, fara niciun motiv. „Aceasta persoana, in calitatea sa de presedinte executiv al clubului de fotbal, si-a permis sa aduca cuvinte injurioase la adrese iesenilor, sa jigneasca intr-un mod incalificabil comunitatea ieseana si nu numai. Mai mult, a folosit in mod abuziv un echipaj al Politiei Locale Iasi atunci cand a declansat un conflict intens mediatizat, in sens negativ, atunci cand antrenorul Francesco Napoli a fost indepartat de la echipa, antrenor care, trebuie sa o recunoastem, a reusit si a dus Iasul in cupele europene. De altfel, a fost si sanctionat pentru afirmatiile sale in acest sens de forul de conducere al echipei pentru afirmatiile si gesturile sale din spatiul public. E greu de catalogat un asemenea comportament fata de ieseni, in conditiile in care aceasta persoana este platita si din banii iesenilor. E un comportament total lipsit de fairplay, o atitudine pe care ar trebui sa o aiba orice practicant al sportului. Se pare ca domnul in cauza nu a inteles acest lucru niciodata”, a mai afirmat Mihai Chirica.

Primarul Iasului are incredere ca actuala conducere a CSM Politehnica Iasi are drept obiectiv accederea in play-off-ul Ligii I de fotbal. „Am incredere ca domnul Ambrosie, impreuna cu tot staff-ul de conducere a clubului, cu domnul profesor Antohi vor face performanta la Iasi, iar fotbalul iesean sa fie unul performant, iar CSM Politehnica sa fie o echipa reprezentantiva pentru ieseni”, a mai spus edilul-sef.

Totodata, Mihai Chirica a subliniat faptul ca Baza Sportiva din Copou, inclusiv Stadionul Municipal sunt in proprietatea comunitatii iesene si acestea trebuie utilizate cu responsabilitate, iar accesul celor care doresc sa o foloseasca sa o poata face in mod gratuit si dupa un program cunoscut de toata lumea. „Baza Sportiva din Copou, precum si Stadionul Municipal apartin iesenilor. Aceste obiective nu apartin nici clubului de fotbal, nici unui alt club sportiv si ea trebuie utilizata doar in scop public. Dezaprob orice act lipsit de bun simt fata de bunurile care apartin municipiului Iasi, de care te-ai putea folosi in mod privat pentru practicarea vreunui sport. Bineinteles, pentru cresterea performantei sportive a echipelor, pentru antrenamente, Baza Sportiva le sta la dispozitie tuturor jucatorilor si antrenorilor, dar in niciun caz persoanelor private, actuale sau fosti demnitari. Iata pentru care am decis prelungirea orarului de practicare a jogging-ului pe pista de alegare a stadionului pana la ora 23.00, cu nocturna pentru antrenamente aprinsa. Iata pentru care am propus reabilitarea pistei de alergat cu fonduri din bugetul Primariei”, a conchis primarul Mihai Chirica.