Declaratia SURPRIZA facuta de Sorin Grindeanu in timp ce i se cere demisia

Premierul Sorin Grindeanu isi continua activitatea de la Palatul Victoria, desi Liviu Dragnea i-ar fi cerut demisia. Grindeanu a declarat in cadrul unei intrevederi pe care a avut-o, marti, la Palatul Victoria, cu o delegatie a Bancii Mondiale (BM) ca Romania isi doreste continuarea si dezvoltarea parteneriatului cu institutia financiar-bancara internationala.

Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, delegatia BM a fost formata din Arup Banerji, director pentru tarile UE, Tatiana Proskuryakova, noul director de tara pentru Romania si Ungaria, si Elisabetta Capannelli, directorul de tara pentru Romania si Ungaria care isi incheie mandatul.

"Ne dorim continuarea si dezvoltarea acestui parteneriat, foarte important, prin care Banca Mondiala a oferit Romaniei valoare adaugata", a subliniat Sorin Grindeanu, citat in comunicat.

Reprezentantii Bancii Mondiale si-au exprimat, la randul lor, disponibilitatea de a continua parteneriatul cu Romania si de a-i oferi sprijin in dezvoltarea de noi proiecte, dorind sa cunoasca, in acest scop, directiile in care Guvernul considera necesara asistenta BM.