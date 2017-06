Declaratie de ULTIMA ORA facuta de Liviu Dragnea: "Nu exista niciun dubiu, motiunea VA TRECE"

Liviu Dragnea

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a mers la grupul PSD de la Senat, duminica, inainte de citirea motiunii de cenzura in plenul Parlamentului. Dragnea le-a spus senatorilor ca nu exista nicio problema in privinta voturilor pentru motiune.

Presedintele PSD a recunoscut ca a gresit in felul in care a actionat dupa alegeri.

"Probabil ca daca ar fi sa mai fiu o data in aceeasi situatie, nu as face aceeasi greseala. Voi avea mai multe nominalizari de prim-ministru si ministri", a mai spus liderul PSD.