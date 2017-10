Oficiali din Marea Britanie si Franta au declarat ca solutia cea mai buna in ce-i priveste pe cetatenii britanici si francezi care au devenit membri ai gruparii teroriste Stat Islamic din Siria si Irak ar fi ca acestia sa fie ucisi.

"Mi-e teama ca trebuie sa luam foarte in serios faptul ca acesti oameni reprezinta un pericol grav pentru noi si, din nefericire, singura modalitate de a trata cu ei, va fi, aproape in toate cazurile, sa-i omoram", a declarat intr-un interviu la BBC Radio 5 Rory Stewart, ministru al dezvoltarii internationale in guvernul britanic, scrie RFI.

Declaratiile politicianului britanic survin la numai o saptamana dupa ce ministra fortelor armate ale Frantei, Florence Parly, declarase ca daca jihadistii care s-au aflat la Raqqa sfarsesc prin a fi ucisi, atunci este cu atat mai bine.

