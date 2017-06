Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat luni dimineata ca nu are „parghiile necesare” pentru a verifica inregistrarile in care apare sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, insa poate sesiza in acest sens Inspectia Judiciara in legatura cu afirmatiile aparute in spatiul public referitoare la solicitarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, de a se „ajunge la premierul Sorin Grindeanu”.

„Justitia este si trebuie sa fie un serviciu de interes public. In al doilea rand, justitia se infaptuieste si trebuie sa se infaptuiasca in acord cu binele public. Binele public nu este o fraza, binele public este o cerinta, o exigenta a statului de drept. In al treilea rand, potrivit Constitutiei, procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului Justitiei, ceea ce nu inseamna ca ministrul Justitiei intefereaza cu modul de solutionare a dosarelor. (…) Am vazut, am auzit si eu aceasta dezbatere, aceasta controversa destul de puternica cu privire la acele dialoguri pe care le-ar fi purtat dna Kovesi. Ca ministru al Justitiei, nu am parghiile necesare pentru a verifica eu veridicitatea inregistrarile, veridicitatea continutului acelor inregistrari. Ce pot sa fac? Voi urca acum in birou, voi astepta sa se faca ora 8.30, voi chema de la directia de resort, voi sesiza Inspectia Judiciara pentru a verifica veridicitatea acelor interceptari. Daca Inspectia Judiciara nu are instrumentele, posibilitatea verificarii autenticitatii inregistrarilor si continutului acestora, evident vom gasi celelalte solutii legale procedurale, inclusiv prin expertizele tehnice.”, a declarat Tudorel Toader.

Intrebat daca va cere revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, din functie, Tudorel Toader a declarat: „Propunerea mea este urmatoarea si sigur asa voi face: sa asteptam verificarile necesare, functie de care vedem masurile care pot si trebuiesc sa fie luate. Si altadata am spus ca nu raspund la situatii ipotetice”.

Romania TV a prezentat, duminica seara, o inregistrare cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in care aceasta i-ar spune procurorului Jean Uncheselu ca isi doreste sa "ajunga mai repede" la "domnul premier” care a semnat "contractele cu casele".

"Uncheselu (procurorul Jean-Nicolae Uncheselu, care l-a trimis in judecata pe Victor Ponta in dosarul Turceni-Rovinarii- n.r.), stiti ce imi doresc? Sa decapati institutional in dosarul ala cu casele si sa ajungem la domnul premier care a semnat contractele alea. (...) Si-am avut o discutie la Cheile Gradistei si tot nu am auzit ce s-a intamplat. Poate asa, ca suntem toti, ne lamurim ce s-a intamplat. Doamne, m-am uitat si eu pe datele statistice, unde parca toata lumea ne banuia de dimineata pana seara si am facut asa un pic o... (...) DNA-ul asa, adica anul trecut pe vremea asta erau 673 de persoane invinuite la 270. Adica e o discrepanta foarte mare. Posturi in plus avem, politisti in plus avem, specialisti in plus avem, dosare avem. Inseamna ca sunt alte cauze si am vrut sa stam un pic de vorba sa vedem. M-am uitat putin pe situatiile astea. Sunt unele chestiuni ingrijoratoare. Sunt dosare de 6-7 ani cu urmarire penala inceputa si care nu e solutionata. Au venit si la acelasi procuror si a mai venit cineva sau alt dosar. Urmarirea penala inceputa. La fiecare stiti ce aveti in lucru. Dar altceva ma ingrijoreaza, ca la asta cu dosarele vechi, fiecare stiti ce aveti. Ma ingrijoreaza de ce nu-i inhatam! De doua luni, unii din ei liberi, nu iese niciun rechizitoriu. Numa unii si aceiasi fac dosare. Unii s-au incurcat cu legea si-au facut trei rechizitorii anu trecut, mama ce mult am lucrat, suntem tari. Cu trei rechizitorii nu facem treaba”, spune procurorul sef al DNA in inregistrarea audio difuzata de Romania TV.

Intalnirea de la Cheile Gradistei pe care o invoca Laura Codruta Kovesi a avut loc in luna martie, cand Sorin Grindeanu era premier, iar dosarul la care face referire Kovesi este cel in care sunt urmariti penal de DNA actualul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, si fostul edil Gheorghe Ciuhandu, pentru abuz in serviciu in cazul vanzarii a 967 de imobile, prejudiciul adus statului fiind de 40 de milioane de euro. In acea perioada, Sorin Grindeanu era viceprimar al Timisoarei. El a ocupat acest post intre iunie 2008 si decembrie 2012. Premierul Sorin Grindeanu declara, in luna februarie, comentand dosarul DNA privind imobilele din Timisoara, in care sunt acuzati primarul Nicolae Robu si fostul edil Gheorghe Ciuhandu, ca el nu are nicio implicare in acest caz, pentru ca nu a avut, ca viceprimar, atributii in domeniul patrimoniului orasului. "Am vazut ca se tot spune in spatiul public cum ca am vreo legatura cu un dosar. (...) Este o manipulare deja suspecta. Nu am raspuns niciodata cand am fost viceprimar al orasului de domeniul patrimoniului orasului. Lucrurile sunt cat se poate de clare", a afirmat premierul.