Autoritatile iesene au avut parte ieri de o vizita la nivel inalt. Excelenta Sa Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii, s-a intalnit cu oficialitatile locale si cele judetene, dar si cu reprezentantii companiilor cu capital american ce functioneaza in Iasi. Diplomatul american a tinut sa se intalneasca cu sefii administratiei iesene pentru a pune la punct mai multe teme legate de colaborarea intre cele doua parti. Poate cea mai importanta parte a discutilor a fost legata de prezenta companiilor americane in judetul Iasi si colaborarea pe care acestea o au cu reprezentantii administratiei iesene.



"Au fost doua puncte principale ale discutiei noastre din aceasta dupa-amiaza (ieri-n.r.) Una a vizat prezenta companiilor americane in Iasi. Unele se dezvolta foarte repede si sunt mandre de relatia cu Iasul. Un alt aspect a fost cel legat de contributia lor pentru tinerii absolventi. Am vorbit si despre muzeul Pogromului si ne-am oferit toata deschiderea pentru a face acest lucru. Inainte sa ma intalnesc cu primarul Mihai Chirica m-am intalnit cu reprezentantii companiilor americane foarte active in domeniul IT. Iasul are o istorie bogata, simt un simt civic foarte puternic si multumesc pentru aceasta ocazie", a mentionat Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania.







Excelenta Sa s-a aflat pentru a treia oara in vizita la Iasi in timpul mandatului sau. "Beneficiem de vizita Excelentei Sale intr-un turneu care vizieaza regiunea Moldovei pe teme economice, administrative si de intarire a democratiei atunci cand este cazul. Ne onoreaza foarte mult si suntem convinsi ca nu va fi ultima vizita si vom sta cu bratele deschise pentru a putea primi si noi ceea ce Statele Unite pot oferi. Este vorba de acea lectie de democratie pe care o putem invata si pe care trebuie sa o transmitem mai departe", a mentionat primarul Mihai Chirica. Ambasadorul american s-a aratat multumit de colaborarea cu autoritatile romane in ultimii doi ani, de cand reprezinta tara sa in aceasta zona a Europei. "A fost un timp placut petrecut in Romania. Sunt foarte bucuros ca in acest timp am promovat prosperitatea dintre cele doua tari si am vizitat locuri minunate ca Iasi. Una din prioritatile mele este ca Statele Unite sa colaboreze cat mai bine cu aliatii sai importanti in parteneriatele strategice ca Romania pentru securitatea in aceasta parte a lumii, dar aceasta discutie nu a fost luata in considerare astazi. In plus, sprijin toate autoritatile din Romania care lupta impotriva coruptiei", a aratat ambasadorul american.Excelenta Sa s-a aflat pentru a treia oara in vizita lain timpul mandatului sau. "Beneficiem de vizita Excelentei Sale intr-un turneu care vizieaza regiunea Moldovei pe teme economice, administrative si de intarire a democratiei atunci cand este cazul. Ne onoreaza foarte mult si suntem convinsi ca nu va fi ultimasi vom sta cu bratele deschise pentru a putea primi si noi ceea ce Statele Unite pot oferi. Este vorba de acea lectie de democratie pe care o putem invata si pe care trebuie sa o transmitem mai departe", a mentionat primarul Mihai Chirica.

Sprijin pentru un muzeu al Pogromului



Autoritatile locale au aratat ca printre alte discutii, ambasadorul Statelor Unite si-a oferit sprijinul pentru deschiderea la Iasi a unui muzeu dedicat Pogromului din 1941, in care au pierit mii de evrei. Acest muzeu va fi deschis la sediul CJ din strada Vasile Alecsandri. Acest muzeu va avea trei camere, dar va fi amenajat si in curtea interioara cu pavaj ce reconstituie intreaga zona de acum sapte decenii. Autoritatile judetene vor fi ajutate in acest proiect de Ambasada Statelor Unite si de Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel". Muzeul ar urma sa fie amenajat pana in decursul anului urmator.



"Vizita Excelentei Sale Hans Klemm la Iasi ne onoreaza. Ne-am intalnit si la Ministerul Economiei si am avut mai multe discutii ce reprezinta mult pentru noi. Am discutat despre oportunitatile mediului de afaceri si despre sprijinul acordat afaceristilor in Iasi. Am discutat si despre primul muzeu dedicat Pogromului de la Iasi ce va fi deschis in cursul anului viitor", a spus Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi.