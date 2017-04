• Noi detalii ies la iveala in cazul mortii fiului ofiterului SRI, gasit fara suflare chiar in locuinta familiei, in urma cu aproximativ cinci luni • Daca in ultima perioada se zvonea ca Sabin Serban ar fi intrat in jocul muribund "Balena Albastra", acest lucru este infirmat de anchetatori • Desi a trecut atata vreme de cand Sabin nu mai este printre noi, iar anchetatorii au luat la puricat fiecare varianta ce ar fi putut duce la rezolvarea cazului, misterul mortii acestuia a ramas inca invaluit in mister



Ancheta in cazul mortii tanaruluiinca nu a fost finalizata. Misterul mortii fiului ofiterului Serviciului Roman de Informatii (SRI) este inca invaluit in mister. Desi in ultima perioada se zvonea ca Sabin ar fi intrat in jocul care a ucis sute de tineri pana in prezent, si anume "", varianta este exclusa de. Cu toate acestea, daca totusi ar exista vreo legatura in cazul lui Sabin cu acest joc macabru, intreaga ancheta va fi aruncata in aer."Aceasta varianta nu este sustinuta de noi ci de unii jurnalisti de la nivel central. Din cate cunosc eu, varianta nu este luata in calcul", au precizat anchetatorii. Mai mult, potrivit unor surse, ofiterul SRI ar fi fost mutat de pe functiile operative. Desi au trecut aproape cinci luni de cand Gheorghe Serban si-a descoperit fiul fara suflare intr-o balta de sange chiar in locuinta persoanala, dupa audierea a sute de martori si vizionarea a zeci de ore de filmari surprinse de camerele video de supraveghere amplasate in locatiile pe unde ar fi putut trece tanarul, misterul mortii inca nu a fost elucidat.Fiul ofiterului SRI gasit mort in locuinta sa in luna noiembrie a anului trecut a dat mari batai de cap autoritatilor din Iasi. Desi initial se credea ca Sabin ar fi fost ucis, mai apoi anchetatorii au lansat ipoteza sinuciderii. Anchetatorii au luat serios in calcul ultima varianta dupa ce tanarul si-a cumparat cutitul "mortii" dintr-un magazin din Iasi. Ciudat este faptul ca desi a trecut atat de multa vreme de cand Sabin nu mai este printre noi, de ce nu este gataMentionam faptul ca de la bun inceput varianta sinuciderii a fost exclusa de catre familie. Desi s-a finalizat expertiza informatica, rezultatele nu au fost facute publice si asta se pare ca pana in prezent nu s-a descoperit nimic concludent. Surse din cadrul anchetei sustin ca in urma analizei acestora nu s-a gasit niciun indiciu care sa-i duca pe pista unei, dar nici a sinuciderii.Pana in prezent, nici anchetatorii nu au o varianta plauzibila. Membrii familiei ofiterului SRI, Gheorghe Serban, tatal lui Sabin, sustin ca barbatul inca nu si-a revenit din soc. Inca de la inceputul anului,ar fi anuntat familia ca atat el cat si sotia acestuia care este lucrator vamal in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni ar vrea sa se reintoarca la locurile de munca in speranta ca poate vor trece mai usor peste aceste momente foarte dificile.Precizam faptul ca Gheorghe Serban este singurul membru al familiei care are curajul sa intre in apartamentul groazei. De fiecare data cand trece pragul casei, primul lucru pe care il face este sa aprinda o lumanare in memoria fiului sau. Camera lui Sabin a ramas intacta, iar lucrurile la locul lor, exact asa cum le-a lasat fiul sau iubit.Reamintim ca, pe 11 noiembrie 2016 trupul neinsufletit al lui Sabin Serban a fost gasit in holul locuintei, zacand intr-o balta de sange, chiar de tatal sau.