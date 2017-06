Defecte ale femeilor pe care barbatii le adora

Cunoasteti diferenta intre o

si una cu

? O femeie frumoasa este cea pe care toti barbatii o observa, in timp ce o femeie sarmanta este cea care-i observa pe barbati.

Micile imperfectiuni sunt, de fapt si de drept, cele care ne fac sa fim diferite, cele care ne invaluie in mister si ii determina pe barbati sa se indragosteasca de noi. Cu toate ca femeile au darul de a transforma orice mic defect intr-o catastrofa, adevarul este ca barbatii ne adora exact asa cum suntem. Uneori o spun... alteori tin doar pentru ei...

Cateva kilograme in plus

Daca nu mai incapi in vechea pereche de blugi, sigur ai sa faci mare caz din asta. Barbatilor le plac insa femeile cu forme... sa o luam exemplu pe deja celebra Kim Kardashian, asa ca, sincer, nu iti face griji. Asta nu inseamna ca trebuie sa te neglijezi, insa nici sa apelezi la diete drastice si sa te infometezi. Exemplarelor masculine le cam fug ochii dupa posterioarele rotunde si sunt atrasi de "manerele dragostei".



Lobul urechii

Unele femei considera ca avand lobul urechii prea lung nu mai port purta cercei si cred ca au urechile cu adevarat inestetice. Doamnelor, domnisoarelor... stati linistite. Atunci cand barbatii va soptesc vorbe dulci la ureche, nu va masoara lobul cu cine stie ce aparat, ci doar se simt bine, acest gest facand parte din preludiu. Din contra, pentru o femeie, un lob mai lung poate reprezenta chiar un avantaj, asa ca... gandeste-te de doua ori.

Ridurile fine

Odata cu aparitia primului rid, femeile par a o lua razna. Se uita toata ziua in oglinda, se analizeaza si se gandesc cum sa faca sa-l dea uitarii mai repede. Inainte de a te gandi sa apelezi la botox, sa stii ca barbatii prefera mult mai mult un ten natural decat unul cu o expresie inghetata. In plus, cateva linii fine sunt dovada experientei de viata, a increderii si cunoasterii. Cand zambesti, zambeste cu tot chipul si dintii si bucura-te de tot ceea este in jurul tau. Barbatul de langa tine va aprecia micile linii din jurul ochilor.

Sanii mici

In timp ce femeile cu sani mici se gandesc ca barbatii nu ar vrea sa se intalneasca cu ele, cele cu sani mari pun bani deoparte pentru interventiile de micsorare a sanilor. Intre timp, la sfarsitul zilei, barbatii iubesc femeile increzatoare, indiferent de marimea sanilor. Ei adora insa sanii mici si jucausi, mai ales daca in intimitate porti o lenjerie sexy care sa-i starneasca. Alege sa porti haine care sa-ti scoata in evidenta sanii si uita de micile complexe.

Soldurile late

In trecut, soldurile late reprezentau forta unei femei, rezistenta ei si capacitatea de a proteja copiii. Astazi insa, societatea incadreaza femeile in anumite tipare. Gandeste-te la dansatoarele brazilience si la femeile din triburile africane care au soldurile late si care emana senzualitate. Inainte de a-ti face probleme, uita-te in oglinda, observa cat de bine se aranjeaza hainele pe tine si abia dupa aceea fa-ti probleme.



Mirosul natural

In general, femeile sunt innebunite dupa parfumurile scumpe si fine pe care le poarta cat e ziua de lunga. Au impresia ca fara parfum parca nu sunt ele si uneori nu isi suporta mirosul natural. Ceea ce poate ca femeile nu stiu este faptul ca barbatii adora mirosul pielii proaspat iesite de sub dus, care nu emana nimic altceva decat un miros natural. Acest miros este, de fapt, parfumul personal al fiecareia dintre noi si exista chiar anumite alimente care imbunatatesc acest parfum. Sucurile de citrice, scortisoara sau ceaiul de iasomie te-ar putea ajuta.