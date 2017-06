DEFINITIV! Fost secretar de stat in Ministerul Justitiei, condamnat definitiv la cinci ani inchisoare

Ovidiu Putura

Ovidiu Putura, fost secretar de stat in Ministerul Justitiei, a fost condamnat definitiv marti de Inalta Curte de Casatie si Justitie la cinci ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita si trafic de influenta. Instanta suprema a mentinut sentinta data in septembrie 2016 de Curtea de Apel Bucuresti, decizia fiind definitiva.

Potrivit DNA, in noiembrie 2014 Ovidiu Putura i-a promis judecatoarei Corina Iacob de la Tribunalul Bistrita — Sectia civila ca, din functia pe care o va exercita in perioada urmatoare in MJ, respectiv aceea de secretar de stat sau printr-un functionar de legatura ce ii poate influenta pe membrii comisiilor de examinare de la nivelul Camerelor Notarilor Publici, va asigura promovarea, de catre o persoana din familia judecatoarei, a examenului pentru notari stagiari din anul 2015, prin fraudarea acestuia.

Conform DNA, in perioada 2013 — 2014, Ovidiu Putura a primit de la o persoana foloase necuvenite in cuantum de circa 30.000 de euro, constand in cheltuieli aferente unor partide de vanatoare, cheltuieli aferente unor sejururi la mare, un costum de vanatoare si suma de circa 30.000 de lei, pentru a interveni la judecatori, intr-un dosar in care persoana respectiva avea calitatea de inculpat, in vederea obtinerii unei hotarari favorabile acestuia din urma.