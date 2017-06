O adolescenta din Ploiesti a trecut prin clipe de cosmar. Fata a fost batuta si umilita in plina strada, iar totul a fost filmat cu un telefon mobil. In imagini se poate observa cum cele doua agresoare ii reproseaza adolescentei anumite lucruri, dupa care incaseaza palme si picioare. In tot acest timp, un baiat a stropit-o cu apa.

Delia a fost incredibil de revoltata atunci cand a vazut imaginile traumatizante si a rabufnit dur printr-un mesaj postat pe contul ei de Facebook: "Suntem animale. Si facem spectacol din asta. Ne mai si filmam! Sa nu faceti copii, fetelor! PS: Am spus 'suntem' pentru ca sunt sigura ca specimene de genul sunt o multime. Pace noua si multa terapie", a scris cantareata.

Socant a fost si ce s-a petrecut la final. Fata s-a pus in genunchi si a pupat mainile celor doua agresoare. De precizat ca toate trei adolescentele implicate au varste apropiate. Scena s-ar fi petrecut in cartierul ploiestean Malu Rosu, iar agresoarele obisnuiesc sa petreaca timpul in zona Casei de Cultura a Sindicatelor. Fata batuta si umilita spera ca politia sa ia atitudine si sa le pedepseasca exemplar pe agresoare. Cel care a filmat se amuza teribil, alaturi de alti amici, in timp ce adolescenta era lovita cu palmele si picioarele de colegele ei. Nimeni nu a intervenit sa o salveze din mainile agresoarelor.