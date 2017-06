Denisa Manelista a primit un VERDICT INFIORATOR! Medicii nu-i mai dau nicio sansa

Denisa Raducu, cunoscuta drept Denisa Manelista, pare ca are sanse din ce in ce mai mici sa invinga boala care ii macina trupul de cateva luni. Apropiatii au sperat ca va primi ajutor de la medicii din Cuba care l-au tratat si pe Leo Iorga, insa raspunsul primit de acolo a cazut ca un trasnet peste Denisa si apropiatii ei.

"Dr Jose Lopez Losada s-a oferit sa vina in tara pentru Denisa cand a auzit ca nu e transportabila. Leo Iorga a vorbit cu el. Din Cuba, de la una din clinici, i-a fost prescris un medicament pe baza de venin de scorpion albastru, spirulina, si inca ceva pentru imunitate. Medicamentele ar fi ajuns deja la Denisa. E adevarat ca inca nu are toate raspunsurile din Cuba, ca s-a intarziat cu ele. Dar, in principal, in Cuba medicii nu ar putea trata boala ei, sau cel putin asa au lasat de inteles. Ei nu sunt specializati pe boli la ficat, in schimb trateaza cancerul de pancreas in cateva saptamani. Le e greu si lor sa spuna ca sansele sunt minime. Familia, in special iubitul Denisei a trimis dosarul cu analize, tradus, la mai multe clinici din strainatate: Germania, Turcia, Spania si de acolo li s-a spus ca nu se mai poate face nimic", sustin surse apropiate Denisei, citate de WOWbiz.ro.

Denisa Manelista este internata de mai multe zile intr-un spital din Capitala, unde medicii ii administreaza tratament pentru a suporta mai usor durerile provocate de boala. Ea a fost diagnosticata cu carcinom hepatic si, potrivit familiei, sansele sale de a se recupera sunt extrem de mici, din cauza ca boala s-a extins deja in tot corpul.