Denisa Manelista a sesizat CNA-ul: "Este un dezmat total"

Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a luat act de o notificare adresata radiodifuzorilor de Emilia-Denisa Raducu, o cantareata cu probleme de sanatate, si reaminteste posturilor ca au obligatia de a respecta viata privata, scrie Agerpres.

"Este o tanara artista care este bolnava, in stadiu terminal am inteles. Dansa a facut notificare catre toti radiodifuzorii de o saptamana si in atentia noastra ca interzice orice subiect cu privire la starea ei de sanatate, la viata privata si asa mai departe", a spus Monica Gubernat, membru al CNA.

In opinia lui Gubernat, la unele posturi este un "dezmat total", in conditiile in care artista a facut o solicitare sa fie lasata in pace.

"Consiliul National al Audiovizualului a luat act de notificarea doamnei Raducu Emilia-Denisa adresata radiodifuzorilor referitoare la 'difuzarea/postarea oricarei informatii', in special cu privire la starea sa de sanatate. Consiliul reaminteste radiodifuzorilor obligatia de a respecta drepturile si libertatile fundamentale ale omului, viata privata, onoarea si reputatia, precum si dreptul la propria imagine, asa cum sunt prevazute in legislatia audiovizualului", se arata in comunicatul adoptat de CNA in sedinta de joi.

Consiliul mentioneaza ca Decizia CNA privind Codul de reglementare a continutului audiovizual stipuleaza ca niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat intr-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei-credinte, in scopul de a vatama sau de a pagubi pe altul ori profitand de ignoranta sau de buna-credinta a persoanelor; nu orice interes al publicului trebuie satisfacut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica incalcarea dreptului la demnitate, la propria imagine si la respectarea vietii private, asa cum acestea sunt recunoscute si ocrotite de Codul civil; simpla invocare a acordului prealabil al persoanei nu poate justifica incalcarea drepturilor si libertatilor altor persoane, ordinea publica sau bunele moravuri si nici nu poate inlatura raspunderea furnizorului de servicii media audiovizuale pentru continutul programului, prevazuta la art. 3 al Legii audiovizualului.