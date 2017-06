Denise & Stephan - Move your body: O piesa care indeamna la distractie si dans pana dimineata - VIDEO

Denise & Stephan lanseaza o piesa care indeamna la distractie si dans pana dimineata, “Move your body”, o productie Rush Records, in colaborare cu Sprint Music.

Dacii 1300, mici, gratar, bere, o atmosfera hot, beat-uri de club si un videoclip filmat in Rahova. Despre asta e vorba in “Move your body”, noua piesa Denise & Stephan, insotita de un videoclip de zile mari, filmat de Alex Ceausu.

Stephan este jumatatea masculina a trupei. El a compus versurile si linia melodica si isi doreste sa urce in topurile de specialitate cu “Move your body”. Face echipa buna cu Denise si se completeaza de minune. “Ne-am dorit un videoclip antrenant. Am filmat in Rahova si cei de acolo au fost foarte incantati, au aparut in clip, am facut gratar, i-am servit cu mici, bere si muzica buna. Am avut si doua Dacii in clip, 1300 si 1310, pentru a da un plus de culoare acestuia si a ne integra mai bine in atmosfera. Eu imi doresc sa prinda piesa, are si influente balcanice, si sper sa putem ajunge si peste hotare cu muzica noastra”, a adaugat Stephan.

Cum vi se pare piesa lor? Are sanse sa ajunga la succesul pe care si-l doresc?