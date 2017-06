Viorel Scripcariu si Brindusa Lungu

Dupa foarte multi ani, rabdarea studentilor de la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) Grigore T. Popa din Iasi a ajuns la limita. Astfel, dupa ce Senatul institutiei a decisde studiu de la 6.000 lei la 7.500 lei respectiv prezenta obligatorie la cursuri, acestia au decis sa protesteze public.Astfel, ieri, peste 200 de viitori medici au protestat in fata unitatii de invatamant superior. Tinerii au facut dezvaluiri incendiare despre coruptia din interiorul institutiei si au acuzat modul brutal prin care, actuala conducere a uitatii de invatamant superior, a impus majorarea taxelor de studiu.Cea mai intalnita lozinca a viitorilor medici a fost: "DNA, sa vina sa va ia!". "Sunt discipline ladinunde profesorii cerpe fata, chiar o scriu pe tabla, pentru a se promova un examen... Sumele pleaca de la 500 euro! Studentilor le este teama sa faca dezvaluiri pentru ca sunt amenintati ca nu vor mai termina facultatea. Nu s-a investit nimic in conditiile de studiu, este o lipsa acuta de material didactic", a transmis Brindusa Lungu, reprezentant al Ligii Studentilor () IASI.Hilar si grotesc a fost faptul ca, in timp ce studentii scandau, tocmai inculpata ec. Daniela Drugus, personaj lugubru pastrat de catre rectorul "fantoma"in pozitia de Director General Administrativ (DGA) era cea care se asigura ca politistii si jandarmii prezenti la manifestare sa aiba "grija" ca studentii sa fie cuminti. Asta tocmai cea acuzata si retinuta de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru coruptie.Ca o dovada a faptului ca sefii de lasi-au dat seama de greselile facute si masurile abuzive luate impotriva propriilor studenti este aratat de faptul ca, ieri, prof. univ. dr. Luminita Smaranda Iancu, prorector cu studii preuniversitare si formare profesionala continua, i-a chemat lape reprezentantii ligilor studentilor medicinisti.Din cate se pare, deocamdata s-a renuntat la cerinta prezentei obligatorii la cursuri. Cu toate acestea, ligile studentesti de la Universitatea de Medicina si Farmacie au refuzat ofertele acesteia si au decis sa reia protestele, in toamna acestui an.Aici, si Dragos Balanici - student în cadrul UMF dezvaluie ca in ultimul timp, deciziile luate în Senatul Universitatii de Medicina au fost luate fara un dialog real cu studentii. Mai mult, el reliefeaza ca cei mai multi dintre acestia nu înteleg cum se reflecta o eventuala marire de taxe în conditiile precare de studiu deja existente: amfiteatre supraaglomerate, grupuri sanitare lipsite de elemente igienico-sanitare esentiale, lipsa de dotari a salilor de laborator."Consider ca aceasta atitudine, de a face cunoscute taxele de scolarizare cu o luna înainte de examenul de admitere si la finalul perioadei de sesiune este una care sfideaza viitorii si actualii studenti ai UMF Iasi, punând parintii acestora în fata necunoscutei de a asigura o suma mai mare de bani, într-un timp mult prea scurt. Este necesar ca astfel de decizii sa fie luate cu cel putin sase luni sau un an înainte, în urma unor consultari cu studentii, iar necesitatea acestora sa fie fundamentata", declara Balanici.Chiar daca situatia este exploziva la UMF Iasi, rectorul Viorel Scripcariu a decis sa plece in strainatate chiar daca recunoaste ca problemele semnalate desunt serioase."Solutia în astfel de cazuri este întotdeauna o comunicare directa si eficienta. În perioada urmatoare voi fi plecat în afara tarii, la o întrunire a rectorilor din universitatile europene, eveniment programat cu peste patru luni înainte. Îi asigur însa pe studenti ca tratez cu toata seriozitatea problemele semnalate de ei si ca voi pastra un contact permanent cu colegii mei din conducerea Universitatii", a tinut sa precizeze rectorul, care insa nu a avut curaj sa dea ochii cu studentii