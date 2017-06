Deputatii au aprobat trecerea falezei si a Portului Tulcea in administrarea Consiliului Judetean

Camera Deputatilor a aprobat, marti, un proiect privind trecerea falezei si Portului Tulcea din administrarea Ministerului Transporturilor in administrarea Consiliului Judetean Tulcea, autoritatile urmand sa le modernizeze cu fonduri europene. Potrivit unui comunicat al Consiliului Judetean, deputatii au votat trecerea falezei si Portului Tulcea in administrarea Consiliului Judetean Tulcea, urmand ca cele doua sa intre intr-un proces de modernizare cu fonduri europene.

“Astazi dupa-amiaza, deputatii au votat . In plen, deputatii tulceni Lucian Simion (PSD) si George Siscu (PNL) au avut interventii pertinente, care au sustinut importanta transmiterii administrarii falezei catre autoritatile administratiei publice locale din judetul Tulcea”, se arata in comunicat.

Presedintele Consiliului Judetean Tulcea, Horia Teodorescu, spune ca doreste ca faleza sa fie modernizata si reabilitata.

“Dupa multi ani, faleza tulceana revine, asa cum este normal, tulcenilor. Am reusit sa facem un prim pas, unul extrem de important, in directia modernizarii acestei zone esentiala pentru turismul din judetul nostru. De acum urmeaza noi provocari: trebuie sa reusim sa investim sumele ce ne sunt puse la dispozitie si sa finantam un proiect pentru modernizarea si reabilitarea falezei municipiului Tulcea. Intram intr-o cursa contra cronometru si suntem siguri ca, daca am reusit sa depasim acest impas, vom duce la bun sfarsit proiectele pe care ni le-am propus“, a transmis presedintele CJ Tulcea, Horia Teodorescu.

Proiectul a trecut de Camera Deputatilor (camera decizionala) cu 263 de voturi pentru, un vot impotriva si trei abtineri.