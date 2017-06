Deputatul Camelia Gavrila a analizat in Parlament problema obezitatii infantile

Prof. dr. Camelia Gavrila, presedintele Comisiei pentru invatamant, stiinta, tineret si sport, a analizat problema alimentatiei si a obezitatii infantile si a prezentat cateva demersuri educationale, medicale si de cercetare posibile pentru rezolvarea acestei grave probleme mondiale prezenta si la nivelul Romaniei.

„Realizand pericolul pe care acest fenomen il reprezinta pentru viitorul continentului nostru, Uniunea Europeana a lansat, in anul 2014, Planul de actiune impotriva obezitatii infantile 2014-2020, aratand ca 7% din bugetele pentru sanatate din tarile UE sunt cheltuite pentru tratarea bolilor asociate obezitatii, ca anual decedeaza 2,8 milioane de oameni din cauze care au legatura directa cu obezitatea si supraponderabilitatea, dublate de consecinte medicale diverse, si ca unul din trei copii din tarile Uniunii sunt obezi sau supraponderali”, a spus deputatul social-democrat.

Deputatul PSD de Iasi, Camelia Gavrila atrage atentia ca datele prezentate de institutele prestigioase din domeniu, precum Institutul National de Endocrinologie „C.I. Parhon” sunt alarmante. Avand rareori legatura directa cu mostenirea genetica a copilului, obezitatea infantila reprezinta, mai degraba, consecinta unui cumul de factori favorizanti de natura sociala, printre care deficitul de educatie si informare in domeniul nutritiei, al alimentatiei sanatoase, lipsa preocuparii pentru miscarea fizica si sport, activitati sportive sau supravegherea partiala a comportamentului copiilor din partea parintilor, a familiei in general, sau din partea scolii.

De asemenea, implicarea si atitudinea familiei sunt esentiale, pentru ca niciun alt actor de pe scena educatiei nu are un rol mai important in formarea caracterului, a deprinderilor unui copil in procesul de trecere a acestuia catre adolescenta si catre viata adulta.

Camelia Gavrila semnaleaza ca, impartind responsabilitatea educarii copilului si a adolescentului cu familia parentala, scoala are, in aceeasi masura, un rol deosebit de important in formarea acestuia. In speta de fata, implicarea este inca sumara, pentru ca accentul se deplaseaza inevitabil pe transmiterea de informatii, pe latura cognitiva a scolii, decat pe latura formativa, pe valentele educationale, asa cum sunt si demersurile, programele educationale orientate spre promovarea unei alimentatii sanatoase si spre necesitatea miscarii fizice.

In acelasi sens remarcam si insuficienta activitatilor care incurajeaza miscarea in aer liber. Orele de educatie fizica si sport, pe langa faptul ca sunt insuficiente, sunt inlocuite, nu de putine ori, cu ore de pregatire suplimentara la diferite alte discipline.

Pentru a putea preveni si corecta aceste grava problema legata de alimentatie si obezitatea infantila, deputatul PSD Camelia Gavrila prezinta anumite conditii si masuri necesare pe care le va urmari atat in plan legislativ, cat si in relatia cu ministerele de resort si prin programele promovate de acestea, in contextul politicilor educationale si de sanatate:

- aplicarea unui proiect de constientizare, dezvoltare si implementare, , impreuna cu Ministerul Educatiei Nationale, cu institutiile mass-media, cu autoritatile locale si cu reprezentantii societatii civile, care sa cuprinda programe eficiente de educare a populatiei, in sensul adoptarii unui stil de viata sanatos, bazat pe o alimentatie potrivita, echilibrata si pe promovarea exercitiului fizic, in diferitele forme ale acestuia;

- dezvoltarea bazelor sportive scolare si renuntarea la deprinderea de a le tine sub protectia lacatelor;

- cresterea treptata a numarului de ore destinate practicarii sportului si educatiei fizice, inclusiv cursuri optionale, jocuri si cercuri sportive;

- completarea programului actual denumit “Cornul si laptele”, in favoarea proiectelor care sustin consumul de fructe si legume bogate in vitamine, spre exemplu, sau al celui care asigura consumul zilnic de miere de albine in scoli si al carui termen de implementare este prorogat, periodic, inca din anul 2014. De asemenea, se impune finalizarea, la sfarsitul acestui an scolar, pilotarii programului de asigurarea a unei gustari/a unui pranz cald cu toate masurile si reglarile legislative si logistice necesare, la nivelul Guvernului si al Parlamentului;

- monitorizari periodice ale starii de sanatate si ale evolutiilor ponderale ale copiilor, realizate prin implicarea medicilor, a nutritionistilor, a cercetatorilor din diferite domenii conexe temei in discutie;

- incurajarea temelor de cercetare in domeniul alimentatiei sanatoase, al bolilor de nutritie, al efectelor nocive in cazul alimentatiei incorecte, cu focalizare pe anumite nivele/grupe de varsta (copilarie, pubertate, adolescenta).

In concluzie, este un adevar incontestabil existenta unui raport invers proportional intre numarul copiilor prezenti pe terenurile de sport si de joaca, in general, cu cel al pacientilor nevarstnici care au nevoie de servicii medicale, cu implicatii in ceea ce priveste starea de fericire si echilibrul psihologic al tinerilor care adopta un stil de viata sanatos, dinamic, activ.