Prof. dr. Camelia Gavrila, presedintele Comisiei pentru invatamant, stiinta, tineret si sport, atrage atentia asupra rolului si importantei studentilor ca parteneri in procesul de educatie, in strategia de reformare a invatamantului romanesc, avand in vedere evolutiile europene si mondiale, progresul tehnologic, crizele sociale si politice internationale, dinamica lumii moderne.

„Construirea unui viitor mai bun inseamna sa investim in tineri, oferindu-le noi oportunitati si ajutandu-i sa le valorifice, sa cream tinerilor conditiile pentru a beneficia de cel mai bun start in viata, prin investitii in cunoastere, competente si experienta, ajutandu-i sa isi gaseasca un prim loc de munca sau sa se formeze pentru a-l obtine, asigurand si posibilitatea lor de a-si face auzita vocea, opiniile, aspiratiile”, a declarat prof. dr. Camelia Gavrila.

Contextul unei saptamani dense in evenimente politice, sociale sau educationale, a deschis in perioada 31 martie - 3 aprilie 2017, la Iasi, lucrarile Adunarii Generale a Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR), organizata cu sprijinul Ligii Studentilor Economisti din Iasi, o importanta conferinta a unei federatii studentesti active, dinamice si implicate profund, de-a lungul timpului, in dialogul social, in demersul legislativ, in dezbaterile si initiativele legate de educatie, de invatamantul superior, de cercetare, dezvoltare si inovare. Dezbaterea a generat o necesara etapa de reflectie si analiza asupra rolului si calitatii politicilor educationale si de tineret, cu referire la problemele, idealurile si opiniile studentilor, ale asociatiilor studentesti, parteneri semnificativi in demersul de conturare si consolidare a unei educatii de calitate.

„Mai mult de jumatate din tinerii (57%) din statele membre ale Uniunii Europene nu privesc cu incredere catre viitor si considera ca sunt exclusi din viata economica, sociala si democratica. De aceea, problemele invatamantului superior sunt la fel de importante, complexe, dar si contrastante ca si cele ale educatiei preuniversitare, pornind de la calitatea si relevanta curriculara, de la echilibrul intre aspectele cognitive, teoretice, pe de o parte, si cele practice, aplicative, pe de alta parte. Se adauga necesitatea deschiderii spre modelele si experientele europene, studentii insisi subliniaza in analizele lor nevoia de reconfigurare a sistemului de predare si evaluare care a ramas, de multe ori, in paradigma traditionala si se orienteaza prea putin coerent si consecvent spre variantele online, spre formarea spiritului critic si curajul propriilor abordari si opinii”, a declarat prof. dr. Camelia Gavrila, deputat PSD Iasi.

Sunt esentiale facilitatile acordate deja studentilor de catre Guvernul Grindeanu pe baza Programului de Guvernare: burse studentesti, alocari crescute cu peste 140% pentru fondul de burse, stabilirea unei burse minime de 578 lei/luna ca punct de plecare in reglementarile operate prin metodologiile de acordare a burselor la nivelul fiecarei universitati; gratuitate pe transportul feroviar; deschiderea de investitii pentru numeroase camine studentesti.

In acest sens, ”ca deputat PSD de Iasi apreciez, in mod special, introducerea in bugetul de stat pe anul 2017 a patru obiective de investitie, si anume, camine studentesti la Universitatea de Arte “George Enescu” Iasi, la Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi, la Universitatea Agronomica si la Universitatea Tehnica “ Gh. Asachi” din Iasi.”

Exista, insa, si alte urgente, subliniate de deputatul Camelia Gavrila, ce vizeaza problematica invatamantului superior in zona drepturilor, obligatiilor si proiectelor studentesti, intr-un inventar succint:

- asigurarea modalitatilor concrete si fara echivoc de implicare a studentilor in viata universitara, tinand cont de maturitatea acestora, de receptivitatea lor intelectuala, de vocatia civica a organizatiilor studentesti;

- analiza obiectiva din perspectiva universitatilor, cu spirit critic, a programelor de studii, in vederea unor necesare reconfigurari curriculare pentru a aduce mai aproape stiinta, teoria, abstractia de viata economica, sociala concreta, de competentele necesare absolventilor pe drumul profesiei alese, al insertiei rapide in activitatile de pe piata muncii;

- facilitarea unor importante experiente europene, internationale prin mobilitati, schimburi, proiecte academice, programe diverse;

- revizuirea si completarea legislatiei in domeniul voluntariatului, demers care poate sa incurajeze implicarea partilor interesate, intelegerea valorilor civice, dar si sa faciliteze experiente profesionale, recunoasterea acestora, imbogatirea CV-ului in anii de studiu universitar cu stagii de practica, dar si insertia ulterioara mai rapida pe piata muncii.