Deputatul putred, dar mandru

Babele au mai aflat una despre un veteran al rubricii: fostul deputat Anghelus Spanciu. Cu un picior in groapa, fostul deputat are tresariri profesionale. Safii de prin urbe s-au gandit sa renoveze o cladire de prin Copou. Pentru asta era nevoie de ceva docomentatii. Brusc, sare si Spanciu cu o propunere, de care a ras tot mediul academic. Bietul Spanciu a venit cu niste schite de dinaintea Impuscatului.Colegii au spus ca docomentul e prea vechi si ca nu are legatura cu vremurile de azi. Spanciu a zis cu o fata de om inteligent ca atunci lucrurile se faceau cu simt de raspundere. Au ramas cracanati si academicienii. L-au lasat in pace, exclamand: "A avut atac cerebral, dar nu te prindeai... Acum se cunoaste".