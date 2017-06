Descindere matinala a MASCATILOR! Au dat navala peste spargatorii de locuinte

Sunt perchezitii de amploare in aceasta dimineata in judetele Timis si Arad! Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul IPJ Timis efectueaza un numar de 45 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Timis si Arad in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de furt calificat cu consecinte deosebit de grave si tentativa la omor calificat.

"Gruparea se concentra doar asupra unor locatii in care aveau certitudinea ca sunt depozitate sume mari de bani (de ordinul zecilor si sutelor de mii de euro) sau obiecte de mare valoare (bijuterii, lingouri de aur), fiind specializata in intrarea prin efractie si sustragerea seifurilor in care erau depozitate sumele de bani sau bunurile vizate. Planul infractional era stabilit in prealabil, pe baza informatiilor obtinute, astfel incat sa permita membrilor gruparii patrunderea in incinte si sustragerea seifurilor in intervale foarte scurte de timp.", se arata in comunicatul DIICOT.

Procurorii sustin ca gruparea era extrem de organizata si actiona dupa un plan bine pus la punct.

"Membrii gruparii obisnuiau sa dezafecteze in prealabil sistemele de alarma ale locatiilor(...). De asemenea, pentru a evita orice posibila depistare a lor, suspectii sustrageau si unitatile de stocare a inregistrarilor video de pe camerele de supraveghere a incintelor. Nu in ultimul rand, suspectii actionau purtand cagule si manusi, iar pentru a inlatura riscul depistarii oricarei urme biologice la locul faptei, imediat dupa sustragerea seifurilor, pulverizau spuma mecanica prin folosirea unor extinctoare.", se arata in comunicatul DIICOT.

Potrivit primelor informatii, peste 100 de politisti au fost mobilizati pentru a destructura gruparea.