Municipiula ajuns sa se confrunte cu o situatie extrem de ciudata. In ultimii ani, in oras au fost ridicate peste o mie de sarpante si, acele constructii aparute din senin pe blocurile din cartierele Iasului.Culmea, din cele 1.079 de astfel de, sub zece la suta aude construire. Desi situatia era cat se poate de vizibila, nimeni nu a luat masuri pana acum. Abia, dupa o, care a maturat orasul in urma cu cateva saptamani, lucrurile au iesit la iveala. Vantul puternic si precipitatiile abundente au distrus multe din aceste constructii rudimentare ce au pus viata oamenilor in pericol. Din aceasta cauza, sefii primariei au trecut la o serie de verificari. Concluziile sunt de-a dreptul socante.De exemplu, in Dacia din 168 de sarpante si mansarde construite, doar 11 sunt autorizate. In acest caz, primaria a aplicat deja patru amenzi. In Alexandru cel Bun, din 91 sarpante si mansarde, doar 18 au autorizatie. Si in acest caz au fost aplicate patru amenzi. In zonele Mircea cel Batran, Galata si Nicolina au fost ridicate in ultimii ani 231 de astfel de constructii. Doar 17 au insa. Municipalitatea a dat deja treiin aceste zone din oras.La Gara au fost descoperite 35 de constructii de genul, dintre care doar 15 autorizate. In Pacurari si in Canta au fost ridicate 124 desi mansarde, din care 34 au autorizatie. In sapte cazuri au fost date amenzi. In zonele Socola, Nicolae Iorga si Nicolina au fost descoperite 111 constructii, din care 40 au aviz favorabil. In cinci cazuri, unde au fost facute constructii ilegale, au fost aplicate amenzi."Au fost in ultimele zile foarte multe distrugeri materiale. Practic, s-au dizlocat sarpante intregi care au cazut peste vechicule, slava Domnului, nu peste oameni. Dupa aceasta chestiune, am inventariat toate sarpantele din municipiul Iasi. Sunt peste o mie de sarpante si mansarde in municipiu, din care doar 150 sunt autorizate. S-au aplicat 27 de sanctiuni, mai ales la cele nou construite. Intentia nu este de a merge pe aplicare de sanctiuni pentru ca nu rezolvi problema. Vreau sa le propun tuturor adminstratorilor sa-si ia aceste atributii si responsabilitati in serios, pentru ca in situatia unorde bunuri sau pierderi de vieti omenesti si accidentari se poate ajunge si la raspunderea penala", a spus primarul Mihai Chirica.In zona Primaverii si Bularga s-au ridicat 10 astfel de constructii, din care una ilegala, caz in care s-a dat si o amenda. In Tatarasi, pe Metalurgie si in zona Oancea s-au ridicat 1207 sarpante si mansarde, din care doar 14 sunt legale.Cu toate ca cifra constructiilor ilegale de acest gen este una uriasa, sefii primariei sustin ca le vor da timp proprietarilor sa intre in legalitate. Primarul Mihai Chirica a mentionat ca nu vrea sa ceara demolarea acestor sarpante sau mansarde, ci ca acestea sa intre in legalitate si sa fie construite dupa toate avizele."Ele nu au aparut din senin, nu au cazut din cer, ci pur si simplu au fost construite de cineva. O sa le recomandam si ce au de facut. Ei trebuie sa solicite si, ocazie cu care o sa vedem daca au acte, daca sunt complete si altele. In certificat o sa le punem conditiile de autorizare, dina sarpantei vom vedea care este starea acesteia si ce e de facut, plan de masuri, eliberare autorizare de construire. O sa propunem in, fiind o situatie sociala, sa nu palteasca costurile autorizatiei de construire. Noi vrem rezolvarea problemei, nu atragerea de venituri la bugetul local din aceasta situatie. Vrem ca lucrurile sa se rezolve. O sa lasam termene sa vedem cine a depus, daca au depus documentele, dupa care vom trece la amenzi sau constrangeri penale pentru a-i determina sa-si faca treaba", a mai mentionat edilul Iasului.