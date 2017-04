Descoperire MACABRA! Un cunoscut FOTOMODEL din Rusia a fost gasita intr-o valiza - FOTO

Descoperire socanta in apele portului Rimini. Pe 25 martie, cadavrul unui fotomodel din Rusia a fost gasit intr-o valiza. Procurorii au stabilit ca aceasta nu a fost ucisa, ci a murit din cauza anorexiei de care suferea – ajunsese sa cantareasca 35 de kilograme la o inaltime de 1,74 m, scrie stririleprotv.ro.

Cum a ajuns insa Katerina Laktionova intr-o valiza? Adevarul este si mai socant.

Mama tinerei care se afla cu ea in Italia, a gasit-o intr-o zi moarta si in loc sa anunte autoritatile, a tinut cadavrul in casa vreme de o saptamana. In final, a bagat trupul neinsufletit intr-o valiza si l-a aruncat in apa, apoi s-a urcat in primul avion spre Moscova.