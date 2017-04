Descoperire medicala care da mari sperante in privinta tratarii autismului

O echipa de cercetatori neurologi condusi de specialisti de la Universitatea ETH din Zurich, Elvetia, a demonstrat, in premiera, ca in cazul persoanelor curegiunea din creier asociata cueste activata foarte slab, informeaza luni MedicalXpress. Aceasta informatie poate contribui la dezvoltarea decontra

in cadrul studiului, Nicole Wenderoth si Joshua Balsters, ambii cercetatori la ETH, au utilizat imagini prelevate de la adolescenti cu autism cu ajutorul tehnicilor de imagistica prin rezonanta magnetica in scopul observarii activitatii neobisnuite din creierul acestora si al identificarii regiunii afectate, respectiv cortexul cingular anterior (ACC).

Oamenii de stiinta cunosteau faptul ca activitatea din aceasta zona a organului gandirii este asociata cu "teoria mintii", care ii ajuta pe majoritatea oamenilor sa ii inteleaga pe ceilalti pentru ca isi imagineaza propria persoana in locul acestora. Empatia, omoloaga emotionala a „teoriei mintii", este localizata la randul ei in aceasta regiune a creierului.

Cercetatorii au observat activitatea neobisnuit de slaba in aceasta zona in cazul persoanelor cu autism care asistau la modul in care o a treia persoana era surprinsa pozitiv sau negativ.

"Oamenilor nu le plac surprizele; de aceea, prin stimuli din mediul inconjurator, creierul dezvolta in mod continuu modele cu privire la ceea ce se intampla in mintile altora", sustine Wenderoth. Aceasta abilitate are o importanta majora pentru interactiunile sociale. "insa, in astfel de situatii persoanele cu autism nu pot actualiza modelul din cauza faptului ca raspunsul de la cortexul cingular anterior este prea slab", a explicat aceasta.

"in cazul persoanelor cu autism, cortexul cingular anterior reactioneaza atipic la abaterea dintre asteptari si evenimentele care au loc de fapt, sugereaza rezultatele studiului nostru. Activitatea lor neuronala indica doar o usoara modificare in situatiile in care oamenii trec prin ceva neasteptat", sustine Balsters, care a proiectat experimentul inclus in studiu, efectuat pe 16 adolescenti cu autism din Irlanda si alti 20 fara aceasta tulburare. "Acest lucru ne-a demonstrat clar ca deficientele sociale ale persoanelor afectate de autism sunt asociate cu aceasta activitate anormala din ACC", a adaugat el.





Descoperirile recente ar putea contribui la imbunatatirea terapiilor comportamentale in cazul persoanelor cu autism.

"De multe ori este neclar daca persoanele cu autism nu pot face un anumit lucru sau daca nu sunt motivate sa il faca", a precizat Balsters adaugand ca oferirea unei anumite recompense celor afectati s-ar putea dovedi promitatoare pentru antrenarea comportamentului lor social. „Creierul este suficient de plastic atunci cand terapia este efectuata in mod corespunzator", a completat el.