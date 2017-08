Despre acest remediu stravechi se spune ca poate sa purifice sangele de toxine si reziduuri. In ce consta

Alimentul surpriza ce compune acest remediu este unul banal, de fapt este unul despre care gandim ca este util doar in timpul discutiilor la colt de strada, nici pe departe ca este un aliment atat de benefic organismului. Remediul prezentat in continuare este alcatuit din apa si acest

care, pe langa faptul ca este extrem de raspandit, el ofera numeroase beneficii sanatatii noastre. Ati ghicit?

Da! Este vorba despre

! Seminte care sunt bogate in foarte multe minerale si

, in special vitaminele B1 si E. Acestea sunt foarte bune pentru imbunatatirea circulatiei, dar sunt, de asemenea, utile si pentru ochi, par, muschi si oase. Aceste seminte au proprietati anti-inflamatorii, au capacitatea de a scadea nivelul de

si pot actiona preventiv impotriva cancerului. Semintele de floarea soarelui reprezinta unul dintre cele mai bune

existente.

Iata cum putem prepara remediul:

– 500 ml de apa

– 1 cana de seminte de floarea soarelui decojite (organice).

Metoda de preparare si consum:

Fierbeti apa in prealabil si adaugati-o peste seminte. Lasati amestecul sa se odihneasca timp de 2 ore. Amintiti-va sa acoperiti vasul pentru o infuzie corecta. Dupa scurgerea celor doua ore, strecurati amestecul si consumati doar apa rezultata.

Beti o ceasca din acest ceai in fiecare dimineata pe stomacul gol si in termen de 7 zile va veti alege cu o purificare a sangelui completa.



Acesta metoda rezolva urmatoarele probleme:

– imbunatateste circulatia sangelui

– reduce senzatia de oboseala cronica

– elimina furnicaturile aparute datorita proastei circulatii a sangelui

– conduce la eliminarea senzatiei de maini si picioare „inghetate”

– datorita continutului bogat in seleniu, acest „ceai” ajuta la prevenirea aparitiei cancerului

– ajuta la mentinerea unei bune sanatati a oaselor

– eliminarea colesterolului rau.

