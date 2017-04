Baza aeriana siriana lovita de rachete de croaziera americane in noaptea de joi spre vineri a fost punctul de decolare pentru avioanele care au desfasurat recentul atac chimic atribuit regimului de la Damasc, potrivit Pentagonului, relateaza AFP.



Baza Shayrat, situata in provincia Homs din centrul Siriei, a fost lovita in jurul orei 00:40 GMT de 59 de rachete Tomahawk trase de pe distrugatoarele americane USS Porter si USS Ross, care se aflau in Mediterana orientala.

Conform Pentagonului, serviciile de informatii americane au stabilit ca avioanele care au comis atacul chimic contra localitatii Khan Shaykhun decolasera de la baza Shayrat.

Aceasta baza era cunoscuta drept un loc de stocare a armelor chimice inainte de 2013 si de dezmembrare a arsenalului chimic sirian, a indicat capitanul Jeff Davis, purtator de cuvant al Pentagonului.

Primele evaluari ale bombardamentului indica faptul ca acesta a cauzat ''pagube grave sau a distrus avioane'' si infrastructura bazei, ''reducand capacitatea guvernului sirian de a efectua lovituri'' aeriene.

Rachetele Tomahawk au vizat in special ''hangare aeriene consolidate'', stocuri de petrol, munitii, echipamente de aparare antiaeriana si radare.

Atacul nu a vizat insa pista propriu-zisa, a declarat capitanul Jeff Davis, contrar indicatiilor furnizate intr-o prima faza de un responsabil american.

Generalul H.R McMaster, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, a afirmat la randul sau ca americanii au evitat sa loveasca un loc ''unde credem ca exista gaz sarin stocat''. ''Nu am dori sa cream un pericol pentru civili'', a spus el.



Capitanul Davis a afirmat ca ''au fost luate toate masurile de precautie pentru a executa lovitura cu riscuri minime'' pentru personalul prezent in baza si in special pentru rusii care se aflau acolo. Lovitura ''nu a fost efectuata pentru a viza oameni'', a adaugat el.

Potrivit lui Jeff Davis, partea rusa a fost anuntata in avans, printr-un canal de comunicatii special creat de militarii rusi si americani incepand din toamna lui 2015 pentru a se evita orice incident aerian intre avioanele militare ale SUA si Rusiei in spatiul sirian.

''Au avut loc multiple conversatii cu rusii joi via linia speciala'', a mentionat Davis, care a precizat ca militarii americani cunosteau 'locul precis' al bazei utilizate de militarii rusi.

Televiziunea publica siriana a evocat ''pierderi'' in randul personalului sirian din baza Shayrat.

Purtatorul de cuvant american a lasat sa se inteleaga ca lovitura nu este menit sa se repete. ''Este vorba despre un raspuns proportionat la atacul de la Khan Shaykhun, pentru a descuraja ''regimul sa utilizeze din nou arme chimice. Va fi optiunea regimului (sirian) daca vor exista alte bombardamente; acest lucru va fi decis pe baza comportamentului viitor'' al Damascului, a spus el.



Sursa: Agerpres