• Scene fierbinti, filmate in curtea Episcopiei Husi: Preotul Sebatian Jitanu il santaja pe Episcopul Husilor pentru a fi numit, la randul sau, episcop vicar • Preotul santajist ar fi mers cu filmarea compromitatoare pana la PF Daniel • Atat Episcopul Husilor, cat si preotul santajist au o orientare sexuala dubioasa • DNA ar trebui sa se implice si sa discute cu elevii liceului Seminarului Teologic Ortodox Sfantul Ioan Gura de Aur

DNA ia cu asalt Episcopia Husilor, in urma unui scandal de proportii. Preafericitul Corneliu Barladeanu, care a fost in ultima perioada in centrul mai multor scandaluri in mass-media, s-a saturat sa fie santajat cu filmuletele pornografice ce il au ca actor principal pe el si a intors tabla de sah, depunand o plangere la DNA Iasi pe 12 iunie 2017.



In dimineata zilei de joi, 15 iunie, procurorii DNA au descins in trei locuri din judetul Vaslui. In urma actiunilor procurorilor anticoruptie, trei preoti au fost retinuti.

Conform unor surse ale bzv.ro, in perioada 2007-2008, pe atunci calugarul Jitaru Sebastian Cristi ar fi intrat in posesia unei filmari pornografice compromitatoare, in care se pot distinge siluetele preotului de la Deleni, parintele Ursac, si ale episcopului Corneliu Barladeanu. Din acea perioada si pana in prezent, presiunile lui JITARU s-au manifestat constant. Asa se face ca, la un moment dat, desi calugarul Jitaru nu era vreo mana dreapta a episcopului, e numit arhimandrit alaturi de alte persoane, apropiate Preasfintitului Corneliu. Ceea ce nu s-a stiut este ca apropiatii episcopului au fost arhimandriti la acea perioada doar pentru ca acest calugar Jitaru si-a dorit asta (ca sa nu iasa in evidenta acest lucru, s-a luat totul la grup). In timp, preotul arhimandrit Jitaru Sebastian s-a laudat in tot municipiul Husi ca are o filmare porno cu episcopul pe telefonul mobil. Ba mai mult, a aratat filmarea mai multor persoane.

Din 2007 pana in prezent, preotul Jitaru Sebastian a prosperat si a inceput sa se impuna tot mai mult, avand drept scop sa devina episcop vicar, iar mai apoi chiar episcop. In vederea acestui lucru, Jitaru a mers cu filmarile compromitatoare chiar si la PF Daniel, acesta din urma solicitandu-i episcopului Barladeanu sa satisfaca toate cerintele preotului santajist. Ba mai mult, preotul arhimandrit Jitaru ar fi incercat sa mai obtina un material pornografic cu ajutorul unei mini camera.

Potrivit procurorilor DNA, in aceeasi maniera ar fi procedat si ceilalti doi preoti, Gheorghe Damian si Razvan Mihail Bumbu. Acestia ar fi pretins episcopului, in intervalul 12 – 14 iunie 2017, suma de 50.000 euro.

In realitate lucrurile stau cu totul altfel. Periodic Episcopia aloca bani bisericilor din judet pentru diverse lucrari de intretinere ori investitii. Si cei doi preoti acuzati de santaj au mers la Onila sa ii solicite ajutor. Preotii Damian si Bumbu i-au cerut bani episcopului pentru lucrari de reparatii la acoperisul bisericii de la Valeni si pentru alte investitii care trebuiau facute atat la biserica de la spital cat si la cea din Valeni. Episcopul le-a promis ca-i va ajuta, dar, dupa mai bine de o luna, a uitat de promisiune. Au urmat alte intalniri intre preoti si episcop, iar de fiecare data preotii au spus ca au nevoie de ajutor si ca astepta de la Episcopie bani pentru biserici. Tot cu episcopul au stabilit ca banii sa fie virati in contul parohiei Valeni.

Asa s-a gandit Corneliu ca nu ar fi rau daca s-ar plange la DNA ca este santajat si astfel scapa de preotii care l-au vazut in ipostaze care nu fac cinste unui episcop. Procurorii DNA au stabilit cu Preasfintitul sa le faca un flagrant celor doi preoti. Cu o zi inaintea descinderilor DNA, un consilier al Episcopului a inceput sa il bombardeze cu mesaje pe preotul Damian, mesaje prin care ii comunica sa vina la Husi, la Episcopie insotit de preotul Bumbu pentru a le da bani. Cei doi au refuzat si i-au transmis ca banii sa fie virati in contul parohiei. A doua zi dimineata, procurorii DNA, insotiti de jandarmi, au descins la locuintele acestora.