dr ing Dorina Rusu si dr fiz Emil Ghiocel Ioanid

• Cercetarea romaneasca, si in special cea reprezentata de ieseni, din nou in topul mondial • Astfel, saptamâna trecuta a avut loc Salonul Mondial de Inventii de la Geneva - Elvetia, editia a XLV-a • Printre acestia se regasesc si dr. ing. Dorina Rusu - Complexul Muzeal National Moldova si C.S. II dr. fiz. Emil Ghiocel Ioanidde la Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni respectiv prof. univ. dr. Catalin Tanase - Universitatea Alexandru Ioan Cuza • De asemenea, un pionier al cercetarilor în domeniul Protectiei mediului, Institutul National de Cercertare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului a participat cu patru inventii, primind doua medalii de aur si doua medalii de argint • Forul este sustinut de Forumul Inventatorilor Romani, coordonat de presedintele - dr. ing. Andrei Victor Sandu de la Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi



ieseni, din nou in topul mondial al domeniului! Concret, acestia s-au numarat printre medaliatii Salonului Mondial de Inventii de la Geneva - Elvetia, aflat la editia a XLV-a! Astfel, cu titlul "Instalatie pentru decontaminare in plasma", si avandu-i ca autori pe: dr. fiz Viorica Frunza - SC Impex Romcatel SA, CS II dr. fiz. Emil Ghiocel Ioanid - Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni Iasi (ICMPP), dr. ing. Dorina Rusu - Complexul Muzeal National Moldova Iasi (CNMN), ing. Gabriela Savin - SC Impex Romcatel SA, prof. univ. dr. Simona Dunca - Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi (UAIC) respectiv prof. univ. dr. Catalin Tanase, prorector la Cuza si Director al Gradinii Botanice Anastasie Fatu, inventia a luat medalia de aur.



"Colectivele de cercetatori din institutiile mentionate colaboreaza de multi ani la studierea posibilitatilor de aplicare a unor metode neconventionale de decontaminare si curatire in plasma rece de înalta frecventa a obiectelor de patrimoniu din suport organic - hârtie, textile, lemn, piele", arata inventatorii.



Citeste si : Ea este femeia de aur a Iasului. A acceptat sa scoata la iveala cele mai frumoase secrete - GALERIE FOTO, VIDEO

Ceretatorii si inventatorii, din nou in topul mondial al domeniului! Concret, acestia s-au numarat printre medaliatii Salonului Mondial dede la, aflat la editia a XLV-a! Astfel, cu titlul "Instalatie pentru decontaminare in", si avandu-i ca autori pe: dr. fiz Viorica Frunza - SC Impex Romcatel SA, CS II dr. fiz. Emil Ghiocel Ioanid - Institutul de Chimie Macromoleculara Petru Poni Iasi (ICMPP), dr. ing. Dorina Rusu - Complexul Muzeal National Moldova Iasi (CNMN), ing. Gabriela Savin - SC Impex Romcatel SA, prof. univ. dr. Simona Dunca - Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi (UAIC) respectiv prof. univ. dr. Catalin Tanase, prorector la Cuza si Director al Gradinii Botanice Anastasie Fatu, inventia a luat medalia de aur."Colectivele dedin institutiile mentionate colaboreaza de multi ani la studierea posibilitatilor de aplicare a unor metode neconventionale de decontaminare si curatire in plasma rece de înalta frecventa a obiectelor de patrimoniu din suport organic - hârtie, textile, lemn, piele", arata inventatorii.

Inventie medaliata in toata lumea



De precizat ca un obiectiv important urmarit de cercetatori a fost gasirea unor posibilitati de diminuare a degradarilor suplimentare in cazul tratamentelor in plasma rece de înalta frecventa. In acest scop s-a elaborat si realizat o instalatie de tratament in plasma "afterglow" obiect al cererii de brevet a 00533/2015.



"In instalatia propusa de noi, obiectul ce se decontamineaza este amplasat în afara descarcarii active din plasma obtinuta intre doi electrozi din sita de inox. Particulele reactive care trec prin electrozi - plasma «afterglow» - interactioneaza cu suprafata obiectului, intensitatea tratamentului fiind reglata prin varierea distantei dintre acesta si descarcarea activa. Instalatia cat si rezultatele prezentate au condus la obtinerea medaliei de Aur si Prize of the Taiwan Prominent Inventor Association la Salonul de Inventii Eureka - Bruxelles 2015 cat si la obtinerea, anul acesta, la Salonul International de Inventii de la Geneva a medaliei de aur si Prize of the Association for Science and Technology - Tehnopol Moscow Russia.







Citeste si : EXCLUSIV! Un grup de ieseni CELEBRI, surprinsi intr-o SCENA fabuloasa, intr-un mare oras european

Proiectarea instalatiei a fost realizata in cadrul ICMPP de catre dr. fiz. Emil Ghiocel Ioanid, si realizata practic de SC Impex Romcatel SA, iar testele de certificare a solutiei propuse au fost realizate in cadrul CMNM si UAIC", concluzioneaza Dorina Rusu.

European Exhibition of Creativity and Innovation, la Palatul Culturii din Iasi