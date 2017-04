Detalii SURPRINZATOARE: Armata siriana a fost AVERTIZATA de atacurile SUA

s604x0 atac siria

Armata siriana a fost avertizata cu privire la o operatiune punitiva americana cu cateva ore inainte ca rachetele de croaziera Tomahawk sa loveasca baza aeriana de la Shayrat, in centrul tarii, in noaptea de joi spre vineri, transmite AFP, citand o sursa militara siriana.

„Am aflat ca exista o amenintare americana de bombardare a teritoriului sirian”, a declarat pentru AFP aceasta sursa.

„Ne-am luat masuri de precautie in mai multe pozitii militare, printre care baza de la Shayrat. Am transferat mai multe avioane in alte locuri”, a afirmat responsabilul militar, mentionand ca informatia le-a parvenit sirienilor „cu cateva ore” inaintea atacului american.

Responsabili americani au afirmat ca militarii rusi fusesera avertizati pentru a fi evitate victime in randurile lor, o informatie confirmata de Kremlin.

Potrivit sursei militare siriene, loviturile au scos din functiune noua avioane, dintre care unele au fost „complet distruse”.

Loviturile cu 59 de rachete Tomahawk, executate de pe doua portavioane americane din Mediterana, au survenit ca raspuns la un presupus atac chimic imputat de catre presedintele american Donald Trump „dictatorului Bashar al-Assad”.



Sursa: antena3.ro