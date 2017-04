Dezastru la nivel mondial! Mai multe atacuri teroriste pe tot globul

atacuri teroriste pe plan global a crescut cu 14% in 2016 in raport cu 2015, iar in ceea ce priveste tarile occidentale - cu 175%, arata un studiu al companiei internationale de asigurari Aon, dat publicitatii joi, informeaza AFP.



Anul trecut au avut loc 4.151 de atacuri teroriste in lume, comparativ cu 3.633 cate au fost in 2015, potrivit unei numaratori efectuate de experti ai Aon. In tarile occidentale, acest numar a crescut de la 35 in 2015 la 96 in 2016, precizeaza compania, care publica joi harta sa de riscuri politice, terorism si violenta politica pentru 2017.



In pofida acestei puternice majorari a numarului de acte teroriste in tarile occidentale, ele reprezinta, cu toate acestea, doar 3% din violenta terorista la nivel mondial, precizeaza expertii Aon, care si-au elaborat harta in colaborare cu specialisti ai cabinetului Roubini Global Economics si Risk Advisory Group.

Sursa: Agerpres