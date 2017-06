Desi anul trecut a atins numarul maxim de angajati si cea mai mare cifra de afaceri in cei 15 ani de la infiintare, Arcom International Company Iasi este la un pas dedupa ce, saptamana trecuta, magistratii de la Tribunalul Iasi au hotarat intrarea in procedura de insolventa a companiei iesene.Infiintata in anul 1999, firma are conform ultimelor raportari fiscale 46 de angajati si o cifra de afaceri de 37.135.348 lei, insa a acumulat datorii de 26.399.858 lei, motiv pentru care s-a ajuns in aceasta situatie. Datoriile au fost create dupa o reteta prin care au fost ingropate marile firme ale Iasului. Practic, patronii Arcom International Company Iasi au preferat sa furnizeze bani in conturile altor firme infratite si sa evite plata datoriilor catre stat, catre furnizorii de utilitati si partenerii de afaceri."Insolvency House SPRL in calitate de administrator judiciar al debitorului SCSRL, notifica deschiderea procedurii generale de insolventa impotriva SC Arcom International Company SRL, prin hotararea intermediara civila nr. 836 din 25.05.2017, pronuntata de Tribunalul Iasi, in dosarul 2707/99 din 2016. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului este 10.07.2017. Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor este 31.07.2017", se arata in notificare.Patronii Arcom International Company Iasi suntsi Constantin Bompa, doi dintre cei mai discreti si influenti oameni de afaceri din sectorul agricol din zona Moldovei. Constantin Bompa figureaza si in functia de administrator al societatii Tagro Grup SRL Iasi, dar si in functia de director general alSA Iasi, doua mari companii care se ocupa cu producerea de furaje pentru hrana animalelor. Aceste doua firme, alaturi de alte companii controlate de aceleasi personaje controversate, sunt si principalele motive pentru intrarea in incapacitate de plata a Arcom International Company Iasi.Dovada faptului ca aceste firme lucrau in mod incrucisat este faptul ca majoritatea dintre acestea au intrat in procedura insolventei in aceeasi perioada, iar creditorul principal al acestor companii, si anume CEC Bank SA, a dat in judecata firmele Arcom International, Nutrirom SRL, Nutrimold SRL, Tagro Group,, Arcom Bioplus SRL, dar si pe persoanele fizice Constantin Bompa, Iulian Tartau si Dumitru Chisca.Alaturi de un alt controversat om de afaceri iesean,, cele trei personaje au creat o retea de firme in jurul celebrei companii Nutrimold SA Iasi, care se afla de asemenea in pragul falimentului dupa ce a fost folosita in ultimii ani la o sumedenie de combinatii financiare prin intermediul carora au fost inregistrate in contabilitate facturi pentru achizitii care nu au fost facute niciodata, iar in cele mai multe cazuri, aceste achizitii fictive au fost facute chiar intre firmele enumerate mai sus.Desi afacerile au mers bine pe hartie in ultimii ani, firma ieseana Nutrimold SA a aparut brusc in anul 2017 cu datorii de 95 milioane lei, caz asemanator cu cel al Arcom International.Incepand de la finalul anului trecut, mai multe companii, printre care CEK Bank, OTP Bank sau Pambac SA au inaintat in instanta cereri de intrare in insolventa a acestor companii din cauza datoriilor neplatite, iar din acel moment s-a dezlantuit un adevarat iad in cadrul retelei de companii.Astfel, in anul 2017, Nutrimold SA figureaza cu datorii totale de 94.868.639 lei. In urma controalelor facute de Directia de Lupta Antifrauda DLAF, s-a descoperit faptul caSRL a înregistrat ani de-a randul în contabilitate numeroase facturi realizate pentru achizitii fictive cu firme precum Arcom, Nutrimold, Tagro SRL sau Rombas SRL.Practic, numai în perioada 2013 – 2014, in evidenta contabila a Nutrirom SRL au fost inregistrate facturi care nu corespund realitatii în valoare totala de 8.848.713 lei.In cele din urma, magistratii de la Tribunalul Iasi au admis cererea facuta de CEC Bank SA Iasi pentru demararea procedeului de recuperare a datoriilor in cazul Nutrimold SA."Încuviinteaza executarea silita si autorizeaza creditoarea sa treaca la executarea silita a titlului executoriu, fara cale de atac" dupa cum se arata in solutia data de magistratii Tribunalului Iasi.Reprezentantii Arcom International Company Iasi nu au putut fi contactati pana la inchiderea editiei.