Dezbatere pe tema abandonului scolar, organizata de ISJ Iasi si reprezentanti ai Bancii Mondiale

Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Iasi, in colaborare cu reprezentanti ai Bancii Mondiale, a organizat luni, 23 octombrie 2017, la Colegiul National „Garabet Ibraileanu", o activitate de tip focus grup in cadrul careia s-au dezbatut mai multe teme educationale, inclusiv fenomenul abandonului scolar si al parasirii timpurii a scolii.

Aceasta dezbatere a fost proiectata si desfasurata in contextul derularii unui exercitiu amplu de consultare a tuturor sectoarelor de activitate din mai multe regiuni ale Romaniei, pe fondul elaborarii unei noi strategii de tara a Bancii Mondiale pentru perioada 2018-2022.

Temele care au fost dezvoltate in cadrul acestui demers au vizat provocarile din sectorul educatiei in contextul ratei de parasire timpurie a scolii, obstacolele care stau in calea diminuarii si eradicarii abandonului scolar, accesul copiilor din grupuri dezavantajate la servicii de educatie timpurie si cresterea participarii adultilor la programe educationale de tip „a doua sansa".

La eveniment au participat: o delegatie a Bancii Mondiale condusa de Tatiana Proskuryakova, Manager pentru Romania, Inspector scolar general al ISJ Iasi, prof. dr. Genoveva Aurelia Farcas, Inspector scolar general adjunct, prof. Mihaela Mariana Tura, inspectori scolari din mai multe departamente ale ISJ Iasi, directori ai unor unitati de invatamant gimnaziale si liceale atat din mediul urban, cat si din mediul rural, cadre didactice si elevi.

Documentul configurat pe fondul acestor consultari va reprezenta cadrul pentru parteneriatul dintre Romania si Banca Mondiala pentru anii urmatori, inclusiv in ceea ce priveste suportul tehnic si financiar care va fi acordat pentru diferite sectoare de activitate.

