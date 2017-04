Deznodamant SOC in unul dintre cele mai dure conflicte dintre elevi, de la un important colegiu iesean

Conducerea Colegiului Tehnic "Dimitrie Leonida" din Iasi a hotarat luarea unor masuri impotriva elevului care in urma cu cateva zile si-a agresat colegul de clasa, intamplarea avand loc intr-o pauza.



Citeste si: Clipe TERIBILE intr-un MARE colegiu din Iasi! Un elev, agresat intr-o maniera CRIMINALA de propriul coleg. SCENELE povestite sunt GROAZNICE



Reamintim ca, un baiat de doar 18 ani a fost izbit cu salbaticie, in zona capului, de colegul sau (ambii sunt in clasa a IX-a la o clasa de profesionala a colegiului Leonida - n.r.). Agresorul, Alexandru Armando H. si-a lovit victima cu un scaun in cap, motiv pentru care a fost necesara transportarea victimei la spital. Reamintim ca, un baiat de doar 18 ani a fost izbit cu salbaticie, in zona capului, de colegul sau (ambii sunt in clasa a IX-a la o clasa de profesionala a colegiului Leonida - n.r.). Agresorul,si-a lovit victima cu unin cap, motiv pentru care a fost necesara transportarea victimei la spital.

Mai departe, a fost nevoie si de interventia politistilor respectiv a Procuraturii. Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, cei care au preluat cazul, fac cercetari pentru tentativa de omor in rem. Acestia au mai mentionat si faptul ca au preluat cazul avand in vedere gravitatea starii de sanatate a adolescentului si urmarile ce pot aparea pe parcurs, in urma loviturii primite.

"Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iasi a luat act de incidentul petrecut in data de 6 aprilie 2017, in pauza de la orele 9.50-10.00 si a convocat Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii. Conform Regulamentului de Organizare si Functionare a Unitatilor din Invatamantul Preuniversitar (ROFUIP) si a procedurilor aflate in vigoare Comisia a constatat urmatoarele:

In data de 6 aprilie 2017, in pauza de la orele 9.50-10.00 un elev din clasa a IX-a profesionala l-a lovit pe un alt coleg de clasa cu spatarul unui scaun. Acesta a scapat telefonul jos, iar in momentul in care s-a aplecat i s-a facut rau. A fost transportat la cabinetul medical de unde a fost preluat de un echipaj SMURD. Mentionam ca elevul agresat astazi 7 aprilie 2017 a reluat procesul intructiv-educativ. Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii a propus sanctionarea drastica a elevului agresor conform legislatiei in vigoare. Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" Iasi isi exprima regretul fata de acest incident izolat si considera ca astfel de manifestari nu-si au locul pe teritoriul scolii", ne-a explicat prof. dr. ing. Carmen-Cezarina Burlibasa, directorul unitatii scolare.