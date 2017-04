Dezvaluiri INCENDIARE din inchisoare! De ce l-a vanat "binomul" pe Nicusor Constantinescu - VIDEO

Nicusor Constantinescu

Nicusor Constantinescu, unul dintre baronii locali care au ajuns sa infunde puscaria in Romania, rupe tacerea. Fostul presedinte al Consilului Judetean Constanta, condamndat definitiv la 5 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu in dosarul Centrului Militar Zonal Constanta, si la alti 15 ani, tot pentru abuz in serviciu, dar in prima instanta, intr-un alt dosar de coruptie, a acordat un interviu maraton jurnalistului Romania TV Victor Ciutacu, in care dezvaluie si cum a ajuns sa fie "detinut politic", si ce ordine din partea "binomului" nu a vrut sa execute, dar si de ce il considera pe fostul presedinte al PSD Victor Ponta unul dintre vinovatii pentru crearea "Sistemului" care a ajuns sa controleze justitia.

Nicusor Constantinescu este incarcerat in prezent la Penitenciarul Rahova si are pe rol 10 dosare penale, in toate fiind acuzat de abuz in serviciu. "Anul trecut am facut 6500 de kilometri intre penitenciare. Am 10 dosare pentru asa-zisa infractiune de abuz in serviciu (...) si din pacate ele privesc o infractiune care a fost dezincriminata in 15 iunie 2007 la ridicarea exceptiei de neconstitutionalitate de catre mine. Deci eu sunt unul dintre autorii principali ai acestei exceptii admise de CCR si nu beneficiez de prevederile acestei decizii deoarece atat procurorii DNA, cat si instantele din Constanta si din Bucuresti, cele care fac parte din campul tactic al SRI, nu doresc sa aplice obligativitatea deciziilor CCR", a punctat Constantinescu.

Condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare in dosarul subfinantarii Centrului Militar Zonal Constanta, pentru abuz in serviciu in forma continuata, Nicusor Constantinescu a fost incarcerat pe rand la Penitenciarul Jilava, la spitalul Penitenciarului Jilava, la Penitenciarul Poarta Alba, la spitalul Penitenciarului Poarta Alba, la Penitenciarul Slobozia, la spitalul Penitenciarului Rahova si la Penitenciarul Rahova. Fostul presedinte al CJ Constanta spune ca a fost condamnat abuziv si ca "asa zisul abuz in serviciu" a fost de fapt o cotnraventie. "Nu numai avocata mea, ci toti oamenii care au vazut acel dosar, probele si rechizitoriul, toti au spus ca este o contrventie. Nu e nevoie de foarte multa experienta ca sa vezi ca legea asta 446 vorbeste despre plata cu intarziere a unor cheltuieli aferente centrelor militare zonale. Sunt acuzat ca s-au platit cu intarziere niste facturi de telefon, de cablu si de utilitati si ca nu am asigurat paza unei unitati militare inarmate, daca ati mai auzit asa ceva. Ca nu as fi asigurat paza... Eu trebuia sa pazesc o unitate militara, sa angajez bodyguarzi cu spray lacrimogen sa ii pazeasca pe cei cu armament in dotare... Asta e perturbarea valorilor sociale din judetul Constanta in viziunea procurorilor DNA si a judecatorilor care m-au condamnat", a povestit Nicusor Constantinescu intr-un interviu acordat jurnalistului Victor Ciutacu.

Nicusor Constantinescu mai are o condamnare pentru abuz in serviciu, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, de 15 ani de inchisoare, in procesul de coruptie in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta a fost judecat alaturi de Regia de Drumuri si Poduri Constanta si de alti sefi din CJ Constanta in legatura cu un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei in dauna CJ si de peste 1 milion de lei in dauna statului roman.

"Acolo dna judecator Tranca, cea care a judecat-o pe vestita doamna Rarinca, a dat 15 ani. Ma gandeam sa ii intreb pe judecatori ca, daca o lovesc pe doamna judecatoare cu masina, probabil luam 8 ani de puscarie pentru omucidere. Acolo sunt mai multe proiecte care privesc programul perdelelor forestiere din Constanta, locuintele medicilor, am cumparat 25 de apartamente sa aduc medici din Germania sa nu mai moara cu zile cetatenii judetului Constanta, pe langa programul de reabilitare a Spitalului Judetean Constanta, am adus medici, acesti medici au trebuit sa locuiasca undeva, am cumparat 25 de apartamente care sunt si astazi in proprietatea CJ Constanta, fapt pentru care am fost condamnat 15 ani. A fost licitatie publica, eu nu sunt trimis in judecata privind OUG 34 pe licitatie in niciunul dintre dosare. Aici este paradoxul:

nicaieri nu se scrie ca am furat vreun leu sau un euro. Sunt acuzat ca as fi cheltuit nelegal si inoportun banii", a punctat Constantinescu.

Nicusor Constantinescu a explicat ca se considera detinut politic si o victima a "binomului" SRI - DNA.

"Eu sunt detinut politic; si numai eu. Detinuti politici sunt toti cei inchisi in Romania si care au participat la competitiile democratice din Romania. Toti sunt detinuti politici, inclusiv oamenii de afaceri din Romania care ar fi finantat competitiile politice. Eu sunt de acord ca e bine sa faci pe avocatul diavolului, dar trebuie sa si dovediti. Din pacate in Romania marea majoritate sunt nedovediti. Eu, ca presedinte CJ Constanta, am fost inlaturat din a mai candida in 2016 prin aceste actiuni politice. A fost o executie politica 100%, ordonata de binom, de sistem. Partial a fost cu voia lui Basescu, apoi cu a celor care au preluat", a subliniat Constantinescu, apreciind ca a devenit o tinta pentru "binom" pentru ca avea o putere prea mare in Constanta in fata oricarui contracandidat, la fel ca fostul primar Radu Mazare, dar si pentru ca nu a executat ordine: "Dau un singur exemplu. Portul Constanta este 70% din vama Romaniei, trece prin Vama Constanta. Toata activitatea de export este pe acolo. De exemplu, toata tevatura cu taxele si impozitele pe drumurile judetene pe care le-a pus CJ sa repare ce au distrus masinile din Romania era un subiect care a deranjat firmele de transport care ies si intra din portul Constanta in fiecare zi. S-au facut presiuni sa anulez aceste taxe, de exemplu, si eu am refuzat. Am spus ca nu este corect. Presiunile au fost facute de reprezentantii binomului. Mi s-a transmis politicos ca este o taxa care nu este bine sa se ia agentului economic care este prieten cu securistii direct si care castiga bani grei din aceasta activitate".

Atac la Victor Ponta: S-a crezut stapanul inelelor pentru ca a facut pact cu Kovesi. Ne-a mitraliat

Nicusor Constantinescu are o multime de reprosuri pentru Victor Ponta, fost presedinte al PSD si prim ministru.

"Sunt mai multe componente pe care ar trebui sa si le asume Ponta, pentru ca s-au intamplat cand era ministru. Il consider nu numai vinovat, ci responsabil si imi pare rau si regret ca in 2010 Constanta i-a dat 76 de voturi cu care a ajuns presedinte PSD in fata celorlalti care au candidat. (...) Nu spunea Ghita public si marturisea ca la K1 si k2 si T14 se intalneau si stabileau cine e executat in Romania? Cine e autorul amendamentului Ponta in PSD? Ponta. Pentru ca era stapanul inelelor pentru ca facusera pactul de coabitare cu Kovesi, stiau ca lor nu li se poate face niciun dosar pentru ca ei comandau dosarele. In mai mult de jumatate dintre judete Kovesi si Ponta au numit procurori sefi. Ia verificati in judetele unde au fost eliminati liderii PSD importanti cine sunt sefii DNA. Verificati la Arges, unde fostul presedinte Nicolescu a fost executat, verificati si la Pitesti, si la Iasi unde Nechita a fost executat. Nu numai ce s-a vazut la Prahova, cu Negulescu; Ponta s-a lovit de groapa sapata altora la Negulescu".

Sursa: romaniatv.net