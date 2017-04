Diabetul zaharat, o boala tratabila

Cercetatorii de la Universitatea Yale au descoperit ca fructoza poate fi produsa si de creier. Fructoza este un zahar simplu, de obicei gasit in fructe, legume si miere.

Fructoza a fost de multe ori asociata cu aparitia obezitatii si a diabetului zaharat. Atunci cand exista un exces de glucoza, procesele care o sintetizeaza devin saturate, astfel corpul transforma glucoza in fructoza, o reactie chimica implicata in complicatiile diabetice, relateaza descopera.ro, care citeaza IFL Science.

Cercetatorii de la Yale au observat ca aceasta reactie chimica este folosita si de creier pentru a produce fructoza. De asemenea, cercetarile au aratat ca expunerea la fructoza poate altera sute de gene din creier, inclusiv genele care controleaza metabolismul, comunicarea dintre celule si functionarea creierului propriu-zisa.

Oamenii de stiinta de la Yale au folosit o tehnologie de scanare a creierului pentru a masura nivelurile de glucoza si fructoza in creierele a opt participanti sanatosi. Savantii au observat ca dupa 20 de minute de la infuzia de glucoza, a existat o crestere a nivelului de fructoza intr-un ritm mai alert decat cel din sange.

De asemenea, participantii cu nivelurile cele mai mari de glucoza aveau si niveluri ridicate de fructoza. Aceasta este prima dovada conform careia creierul preia excesul de glucoza si il transforma.

Asa cum am mentionat anterior, un nivel ridicat de fructoza poate duce la diabet zaharat. Acest studiu este astfel si un semnal de alarma in ceea ce priveste indulcitorii pe baza de fructoza care au inceput sa fie din ce in ce mai prezenti pe piata. Totusi, studiul este mic, cu doar opt participanti, fiind dificila aplicarea acestor rezultate unui numar semnificativ de persoane.