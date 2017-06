Dieta extrema a lui Khloe Kardashian pentru o silueta de invidiat

Nutritionistul personal al surorii lui Kim Kardashian a dezvaluit ce mananca aceasta in timpul zilei si cum a reusit sa slabeasca atat de mult in ultima vreme. Trebuie luat in considerare faptul ca pe langa dieta, vedeta este o impatimita a sportului. În cartea sa, Khloe povesteste: “Sunt o fiara la sala. Sunt supercompetitiva si imi place sa transpir.



Nutritionistul dr. Philip Goglia a prezentat dieta vedetei, care mananca sapte mese pe zi.

Masa 1: Un cocktail dintr-o lingura cu praf proteic, o lingura de unt de migdale si un fruct la alegere, mixate cu apa si gheata.

Masa 2: Un fruct la alegere.

Masa 3: 120 de grame de piept de pui cu legume si o salata cu continut mare de fier (spanac sau sfecla).

Masa 4: O ceasca de telina sau rosii cu 12 migdale.

Masa 5: O ceasca de telina sau rosii cu un ou.

Masa 6: La cina, Khloe mananca un peste gras – somon, cod negru sau pastrav arctic – servit cu 200 de grame legume si salata.

Masa 7: La desert, starleta opteaza pentru un fruct.

sursa: one.ro